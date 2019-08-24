Абидаль и агент Дембеле поругались из-за поведения игрока

Радио Catalunya сообщило, что технический секретарь «Барселоны» Эрик Абидаль встретился с представителем нападающего Усмана Дембеле, а именно с агентом Мусса Сиссоко. Стороны обсудили поведение игрока. Встреча заняла полтора часа, и несколько раз стороны переходили на повышенные тона. Абидаль был в ярости и попросил игрока изменить свое отношение, если он хочет остаться в клубе.

Клуб разочарован тем, что Дембеле пропустил медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче с «Атлетиком» (0:1) в первом туре ла лиги.

Это не первый раз, когда у «Барсы» были проблемы с Дембеле. Ранее у клуба уже были претензии к нему из-за несоблюдения диеты, проблем с дисциплиной, пропуска тренировок.

«Барселона» может оштрафовать Дембелеза ситуацию с получением травмы //

Дембеле не пришел на медосмотр и разочаровал этим руководство «Барселоны»