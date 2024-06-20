Абаскаль прокомментировал назначение главным тренером «Гранады»
Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал свое назначение в «Гранаду».
«Могу охарактеризовать себя двумя словами: эмоции и страсть. Мне нравится, когда в команде есть индивидуальность, которая находит свое отражение на поле.
Конечно, сложно возвращаться в Испанию после восьми лет отсутствия. Это означает возвращение к истокам, к тому, с чего я начинал. Задача в том, чтобы перейти к проекту с четкими идеями, который пережил травмирующую ситуацию в прошлом сезоне. Теперь нам нужно каждый день сражаться насмерть, чтобы вернуть команде место, которое она заслуживает», – приводит слова Абаскаля Granada Hoy.
«Гранада» объявила о назначении 35-летнего специалиста 19 июня. В минувшем сезоне команда вылетела из испанской ла лиги.
Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года.
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2
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3
|Жирона
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4
|Атлетико
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5
|Атлетик
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Бетис
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8
|Вильярреал
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9
|Валенсия
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10
|Алавес
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11
|Осасуна
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|0-0
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12
|Хетафе
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13
|Сельта
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14
|Севилья
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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Атлетик – Хетафе
|- : -
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Бетис – Жирона
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Мальорка – Реал
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Лас-Пальмас – Севилья
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Вильярреал – Атлетико
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Валенсия – Барселона
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Сельта – Алавес
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Осасуна – Леганес
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Вальядолид –
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