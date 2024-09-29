Абаскаль — об уходе из «Гранады»: «Мы переживаем футбол со сложными ситуациями и непредсказуемыми решениями»

Испанский тренер Гильермо Абаскаль прокомментировал увольнение из «Гранады».

«Мы переживаем футбол со сложными ситуациями и непредсказуемыми решениями. Большое спасибо моим игрокам, техническому персоналу и всем работникам клуба за безоговорочную поддержку. Я желаю вам всего наилучшего», — написал Абаскаль в соцсетях.

Абаскаль возглавил «Гранаду» в июне 2024 года и был уволен спустя почти три месяца после назначения. Под руководством испанца «Гранада» провела шесть матчей в сегунде и набрала 6 очков. Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года.