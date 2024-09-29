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Абаскаль — об уходе из «Гранады»: «Мы переживаем футбол со сложными ситуациями и непредсказуемыми решениями»

Сергей Разин
корреспондент
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Испанский тренер Гильермо Абаскаль прокомментировал увольнение из «Гранады».

«Мы переживаем футбол со сложными ситуациями и непредсказуемыми решениями. Большое спасибо моим игрокам, техническому персоналу и всем работникам клуба за безоговорочную поддержку. Я желаю вам всего наилучшего», — написал Абаскаль в соцсетях.

Абаскаль возглавил «Гранаду» в июне 2024 года и был уволен спустя почти три месяца после назначения. Под руководством испанца «Гранада» провела шесть матчей в сегунде и набрала 6 очков. Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года.

ФК Гранада
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетико 7 4 3 0 11-3 15
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
6
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
7
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
8
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
9
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
10
 Сельта 7 3 0 4 14-14 9
11
 Бетис 7 2 3 2 7-7 9
12
 Жирона 7 2 2 3 8-10 8
13
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
14
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
15
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
16
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
17
 Эспаньол 7 2 1 4 7-11 7
18
 Валенсия 8 1 2 5 5-13 5
19
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
20
 Лас-Пальмас 7 0 3 4 8-13 3
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38 тур
27.09 22:00
Вальядолид – Мальорка
 1 : 2
28.09 15:00
Хетафе – Алавес
 2 : 0
28.09 17:15
Р. Вальекано – Леганес
 1 : 1
28.09 19:30
Р. Сосьедад – Валенсия
 3 : 0
28.09 22:00
Осасуна – Барселона
 4 : 2
29.09 15:00
Сельта – Жирона
 - : -
29.09 17:15
Атлетик – Севилья
 - : -
29.09 19:30
Бетис – Эспаньол
 - : -
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Атлетико – Реал
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Вильярреал – Лас-Пальмас
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Вильярреал

 6
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Килиан Мбаппе

Реал

 5
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
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Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 4 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
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