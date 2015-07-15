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15 июля 2015, 16:21

Диего Годин: "В испанских клубах защитники больше думают о фотографии с Месси, чем о его опеке"

Сергей Максименков
Корреспондент
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Защитник сборной Уругвая и "Атлетико" Диего Годин нашел причину, по которой форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси чаще забивает в клубе, чем в национальной команде. По его словам, к Месси по-разному относятся соперники в лиге и на уровне сборных.

– В Южной Америке защитники плотнее опекают конкретного человека, жестче, – цитирует Teledoce Година. – А перед матчами испанской лиги мы часто шутим и говорим, что соперники больше думают о фотографиях с Месси. Это шутка, конечно, но доля правды в ней есть. В Южной Америке в обороне игроки более агрессивны.

Диего Годин
Лионель Месси
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 - : -
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 - : -
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