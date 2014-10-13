Луис Суарес: "Жаль, что не начал свой футбольный путь в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес выразил мнение, что в футбольной академии клуба есть все условия для воспитания высококлассных игроков. Напомним, что 27-летний ууругваец продолжает отбывать дисквалификацию, наложенную на него за укус Джорджо Кьеллини в матче группового турнирачемпионата мира-2014 с Италией (1:0). Он был отстранен от футбола на 4 месяца (до 25 октября), а также на 10 официальных игр сборной Уругвая. На товарищеские поединки дисквалификация не распространяется.

– Я восхищен академией "Барселоны", – приводит goal.com слова Суареса. – Здесь есть все необходимое для юных футболистов. Даже жаль, что у меня не было возможности начинать свой футбольный путь здесь.