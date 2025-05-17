670 тысяч человек приняли участие в чемпионском параде «Барселоны»

В пятницу, 16 мая, «Барселона» устроила чемпионский парад по улицам Барселоны. Игроки и тренерский штаб проехали по улицам города на двухэтажном автобусе.

Как сообщает RTVE, около 670 тысяч человеки вышли на улицы города, чтобы отпраздновать завоевание командой трех трофеев в сезоне-2024/25.

В четверг, 16 мая, «Барселона» обыграла «Эспаньол» (2:0) и за два тура до конца сезона гарантировала себе первое место в турнирной таблице. Ранее каталонцы завоевали Кубок Испании и Суперкубок Испании.