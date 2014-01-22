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22 января 2014, 09:31

Карло Анчелотти: "Реал" сам поставил себя в неудобное положение"

Дмитрий Смирнов
Корреспондент
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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти после победы в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с "Эспаньолом" (1:0) выразил надежду, что ответная игра сложится лучшим образом. По его словам, мадридцы сами поставили себя в неудобное положение, не сумев забить второй мяч.

– Концовка игры получилась нервной, – приводит официальный сайт "Реала" слова Анчелотти. – Но мы сами поставили себя в такое положение, так как не смогли забить второй мяч. Надеюсь, в ответном матче команда сыграет лучше, так как исход противостояния еще не ясен. Что же касается соперника, то "Эспаньол" действовал эмоционально и много атаковал.

ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 25 19 5 1 53-16 62
2
 Жирона 25 17 5 3 54-32 56
3
 Барселона 25 16 6 3 52-34 54
4
 Атлетико 25 16 3 6 50-26 51
5
 Атлетик 25 14 7 4 45-23 49
6
 Р. Сосьедад 25 10 10 5 34-23 40
7
 Бетис 25 9 12 4 28-25 39
8
 Валенсия 25 10 6 9 29-29 36
9
 Лас-Пальмас 25 10 5 10 25-25 35
10
 Хетафе 25 8 10 7 33-34 34
11
 Осасуна 25 9 5 11 29-36 32
12
 Алавес 25 7 7 11 24-31 28
13
 Вильярреал 25 6 8 11 35-47 26
14
 Р. Вальекано 25 5 10 10 22-33 25
15
 Севилья 25 5 9 11 30-37 24
16
 Мальорка 25 4 11 10 22-33 23
17
 Сельта 25 4 8 13 27-37 20
18
 Кадис 25 2 11 12 15-35 17
19
 Гранада 25 2 8 15 27-49 14
20
 Альмерия 25 0 8 17 23-52 8
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23.02 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
24.02 16:00
Гранада – Валенсия
 - : -
24.02 18:15
Барселона – Хетафе
 - : -
24.02 20:30
Алавес – Мальорка
 - : -
24.02 23:00
Альмерия – Атлетико
 - : -
25.02 16:00
Кадис – Сельта
 - : -
25.02 18:15
Бетис – Атлетик
 - : -
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Хетафе

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Алекс Баэна

Вильярреал

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Тони Кроос

Реал

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Савио

Жирона

 7
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна

 19 2 3
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Реал

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