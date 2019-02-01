5 лет назад не стало Арагонеса. Видео памяти тренера

Сборная Испании опубликовала видео памяти бывшего главного тренера Луиса Арагонеса. Пять лет назад известный специалист скончался в возрасте 75 лет.

Луис Арагонес руководил сборной Испании с 2004 по 2008 год и привел ее к победе на Евро-2008. После выигрыша турнира уступил место в национальной команде Висенте Дель Боске, под руководством которого испанцы также выиграли чемпионат мира-2010 и Евро-2012.

Se cumple un lustro desde que nos dejó, pero su legado sigue muy vivo.



Recuerda la figura de Luis Aragonés, el técnico que cambió el rumbo de la @SeFutbol, viendo el documental sobre su leyenda: "Luis, el sabio del éxito", disponible en @PrimeVideo. pic.twitter.com/WYfwG4fBfF – Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 1 февраля 2019 г.

Помимо сборной, Арагонес возглавлял испанские "Атлетико", "Бетис", "Барселону", "Эспаньол", "Севилью", "Овьедо" и "Мальорку", а завершил тренерскую карьеру в турецком "Фенербахче" в сезоне-2008/09. В качестве тренера Арагонес выиграл чемпионат, четыре Кубка, Суперкубок Испании, межконтинентальный Кубок, а также Кубок обладателей Кубков.