5:0! «Реал» разгромил «Леганес» в чемпионате Испании

«Реал» с разгромным счетом обыграл «Леганес» в матче 11-го тура чемпионата Испании (5:0). Голами отметились нападающий Родригу, полузащитник Тони Кроос, защитник Серхио Рамос, а также форварды Карим Бензема и Лука Йович.

«Реал» с 21 очком занимает 2-е место в турнирной таблице. «Леганес» с 5 баллами располагается на последней строчке.

В другом матче 11-го тура «Бетис» победил «Сельту» (2:1).

Чемпионат Испании

Лига 1

11-й тур

«Реал» — «Леганес» — 5:0 (3:0)

Голы: Родригу, 7 (1:0). Кроос, 8 (2:0). Серхио Рамос, 24 — с пенальти (3:0). Бензема, 69 — с пенальти (4:0). Йович, 90+1 (5:0).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Вальверде (Иско, 75), Каземиру, Кроос (Модрич, 62), Родригу, Бензема (Йович, 70), Азар.

«Леганес»: Сориано, Бустинса (Росалес, 72), Омеруо, Тарин, Сильва, Брэйтуэйт, Авазьем, Ривера, Оскар Родригес (Руибаль, 66), Родригес (Ресио, 56), Эн-Несири.

Предупреждения: Сориано, 24. Бустинса, 41. Сильва, 52. Ривера, 62. Марселу, 63. Руибаль, 84.

Судья: Сото Градо.

30 октября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Бетис» — «Сельта» — 2:1 (1:0)

Голы: Эмерсон, 8 (1:0). Аспас, 70 — с пенальти (1:1). Фекир, 90 (2:1).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра (Лайнес, 78), Феддаль, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир, Гутьеррес (Лорен Морон, 71), Хоакин (Гуардадо, 62), Борха Иглесиас.

«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Хункa, Айду, Рафинья (Фернандес, 87), Суарес (Бермехо, 86), Лоботка, Бельтран, Аспас, Мина (Мендес, 46).

Предупреждения: Феддаль, 50. Гуардадо, 64. Гутьеррес, 67. Борха Иглесиас, 69. Эмерсон, 80. Араухо, 90+2. Хоэль Роблес, 90+3.

Судья: Хиль Мансано.

30 октября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр