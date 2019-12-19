Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

46 человек пострадали во время беспорядков после класико

07:43
Теги:

В беспорядках, которые произошли после матча 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» (0:0), пострадали, как минимум 46 человек, сообщает AFP. Столкновения фанатов с полицией в связи с желанием Каталонии получить независимость. Сотрудники правоохранительных органов использовали резиновые пули.

Отмечается, что восемь человек нуждались в оказании помощи в медицинском центре недалеко от «Камп Ноу».

Также пострадал журналист, который вел съемку. Ему резиновая пуля срикошетила в ногу. Однако он смог продолжить свою работу.

Барселона — Реал

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир