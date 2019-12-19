46 человек пострадали во время беспорядков после класико

В беспорядках, которые произошли после матча 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» (0:0), пострадали, как минимум 46 человек, сообщает AFP. Столкновения фанатов с полицией в связи с желанием Каталонии получить независимость. Сотрудники правоохранительных органов использовали резиновые пули.

Отмечается, что восемь человек нуждались в оказании помощи в медицинском центре недалеко от «Камп Ноу».

Также пострадал журналист, который вел съемку. Ему резиновая пуля срикошетила в ногу. Однако он смог продолжить свою работу.