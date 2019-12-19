46 человек пострадали во время беспорядков после класико
В беспорядках, которые произошли после матча 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» (0:0), пострадали, как минимум 46 человек, сообщает AFP. Столкновения фанатов с полицией в связи с желанием Каталонии получить независимость. Сотрудники правоохранительных органов использовали резиновые пули.
Отмечается, что восемь человек нуждались в оказании помощи в медицинском центре недалеко от «Камп Ноу».
Также пострадал журналист, который вел съемку. Ему резиновая пуля срикошетила в ногу. Однако он смог продолжить свою работу.
EN DIRECTE Cops de porra il·legals al cap i a terra, furgonetes a tota velocitat per la Travessera de les Corts i llan?ament d'objectes contra la policia. Situaci? calenta a Barcelona en acabar el Cl?ssic; informa @andreumerino https://t.co/WiI5ufcnFK #TsunamiDemocr?tic pic.twitter.com/FoR3WzETZk— Naci?Digital (@naciodigital) December 18, 2019