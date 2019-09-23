44 процента болельщиков хотят возвращения Моуринью в «Реал»

Издание Marca провело опрос среди болельщиков на тему возможного преемника главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Читателям были предложены 4 варианта ответа.

44 процента респондентов проголосовали за возвращение в «Королевский клуб» Жозе Моуринью. Второе место занял Массимилиано Аллегри с 23 процентами, тройку замкнул нынешний тренер «Кастильи» Рауль с 21 процентом.

После поражения в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:3) многие испанские СМИ стали утверждать, что нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вскоре покинет клуб.