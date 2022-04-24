40-летний Хоакин выиграл второй Кубок Испании с «Бетисом» спустя 17 лет
«Бетис» в финале Кубка Испании обыграл «Валенсию» (1:1, 5:4 — пен.).
Для 40-летнего полузащитника Хоакина это второй Кубок страны, который он выиграл в составе севильской команды. Первый раз хавбек завоевал кубок 17 лет назад — это последний трофей «Бетиса». Также Хоакин стал обладателем Кубка Испании в составе «Валенсии» в сезоне-2007/08.
В текущем сезоне Хоакин провел 31 матч, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Все мячи хавбек забил в Кубке Испании.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|33
|24
|6
|3
|69-29
|78
|
2
|Барселона
|32
|18
|9
|5
|61-32
|63
|
3
|Севилья
|33
|17
|12
|4
|49-27
|63
|
4
|Атлетико
|33
|18
|7
|8
|59-39
|61
|
5
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|33
|15
|10
|8
|32-31
|55
|
7
|Вильярреал
|33
|14
|10
|9
|53-31
|52
|
8
|Атлетик
|33
|12
|12
|9
|39-34
|48
|
9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|34-44
|44
|
10
|Валенсия
|33
|10
|12
|11
|44-48
|42
|
11
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|36-37
|39
|
12
|Эспаньол
|33
|10
|9
|14
|37-45
|39
|
13
|Эльче
|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|
14
|Р. Вальекано
|32
|10
|7
|15
|33-38
|37
|
15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|
16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|
17
|Кадис
|33
|6
|13
|14
|29-46
|31
|
18
|Гранада
|33
|6
|12
|15
|36-56
|30
|
19
|Алавес
|33
|6
|7
|20
|26-55
|25
|
20
|Леванте
|33
|5
|10
|18
|41-65
|25
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|0 : 1
|2.03
|23:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|0 : 2
|24.04
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|25
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|28
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|27
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|22
|1
|7
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