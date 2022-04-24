40-летний Хоакин выиграл второй Кубок Испании с «Бетисом» спустя 17 лет

«Бетис» в финале Кубка Испании обыграл «Валенсию» (1:1, 5:4 — пен.).

Для 40-летнего полузащитника Хоакина это второй Кубок страны, который он выиграл в составе севильской команды. Первый раз хавбек завоевал кубок 17 лет назад — это последний трофей «Бетиса». Также Хоакин стал обладателем Кубка Испании в составе «Валенсии» в сезоне-2007/08.

В текущем сезоне Хоакин провел 31 матч, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Все мячи хавбек забил в Кубке Испании.