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Сегодня, 14:12

40-летний Хоакин продлил контракт с «Бетисом» на один год

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Бетис» объявил о продлении контракта с полузащитником Хоакином.

40-летний испанец заключил новое соглашение с клубом до конца июня 2023 года.

Хоакин — капитан «Бетиса», он выступает за команду с августа 2015 года. В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за команду и выиграл с ней Кубок Испании.

Источник: https://twitter.com/RealBetis/status/1544631814307864577
Хоакин Санчес Родригес
Футбол
ФК Бетис
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