40-летний Хоакин продлил контракт с «Бетисом» на один год

«Бетис» объявил о продлении контракта с полузащитником Хоакином.

40-летний испанец заключил новое соглашение с клубом до конца июня 2023 года.

Хоакин — капитан «Бетиса», он выступает за команду с августа 2015 года. В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за команду и выиграл с ней Кубок Испании.