38-летний Адурис продлил контракт с "Атлетиком"

Форвард "Атлетика" Ариц Адурис продлил контракт на один год, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до 30 июня 2020 года.

38-летний нападающий провел 11 сезонов в составе "Атлетика", сыграл 390 матчей и забил 171 мяч. В текущем сезоне он сыграл 23 матча и забил шесть мячей. В составе команды форвард выиграл Кубок Испании-2015. Также он выступал за "Валенсию", "Мальорку" и "Вальядолид".

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