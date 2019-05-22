38-летний Адурис продлил контракт с "Атлетиком"

Форвард "Атлетика" Ариц Адурис продлил контракт на один год, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до 30 июня 2020 года.
38-летний нападающий провел 11 сезонов в составе "Атлетика", сыграл 390 матчей и забил 171 мяч. В текущем сезоне он сыграл 23 матча и забил шесть мячей. В составе команды форвард выиграл Кубок Испании-2015. Также он выступал за "Валенсию", "Мальорку" и "Вальядолид".
Aritz Aduriz #AthleticClub– Athletic Club (@Athletic_en) 22 мая 2019 г.
⏳ 11 seasons
🚩 390 matches
⚽ 171 goals#Aduriz2020 | #AthleticClub pic.twitter.com/adfVUYrPid
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