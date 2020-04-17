35-летний Иньеста не собирается завершать карьеру

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста дал понять, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время. Также экс-капитан «Барселоны» выразил уверенность, что в каталонском клубе уже не появится того поколения воспитанников, что было при нем.

— Это поколение никогда не повторится, — цитирует AS Иньесту. — Но это не значит, что последующие будут хуже, с учетом того, как работает клуб. Я видел, как ушел Пуйоль, как ушел Виктор Вальдес, затем Хави... Нужно концентрироваться на нынешней ситуации. У вас все еще есть топ-команда.

Сейчас я хочу продлить карьеру настолько, насколько возможно. Хочу пинать мяч столько, сколько смогу, потому что это делает меня счастливым. У меня контракт до 2021 года, но я смотрю на ситуацию в конце каждого сезона. Сейчас я чувствую себя в хорошей форме, мотивированным. Я хочу продолжать играть и рад, что нахожусь сейчас здесь.

Но когда я закончу карьеру, как я уже говорил, хочу вернуться в «Барселону».