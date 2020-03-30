Сегодня исполняется 34 года Серхио Рамосу

30 марта 1986 года в городе Камаса, что находится в испанской провинции Севилья, родился будущий защитник сборной Испании Серхио Рамос.

В составе национальной команды он выиграл чемпионат мира (2010) и два чемпионата Европы (2008 и 2012). Рамос является рекордсменом сборной Испании по количеству сыгранных матчей.

За свою карьеру он выступал только за две команды — «Севилью» и «Реал». Рамос четыре раза выигрывал с мадридским клубом чемпионат Испании и Лиги чемпионов. Также он становился обладателем Кубка Испании (два раза), Суперкубка страны (четыре), Суперкубка УЕФА (три раза) и победителем клубного чемпионата мира (четырежды).