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Новости   //    Футбол   //    Испания

Сегодня исполняется 34 года Серхио Рамосу

10:00
Серхио Рамос. Фото Reuters
Серхио Рамос. Фото Reuters
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30 марта 1986 года в городе Камаса, что находится в испанской провинции Севилья, родился будущий защитник сборной Испании Серхио Рамос.

В составе национальной команды он выиграл чемпионат мира (2010) и два чемпионата Европы (2008 и 2012). Рамос является рекордсменом сборной Испании по количеству сыгранных матчей.

За свою карьеру он выступал только за две команды — «Севилью» и «Реал». Рамос четыре раза выигрывал с мадридским клубом чемпионат Испании и Лиги чемпионов. Также он становился обладателем Кубка Испании (два раза), Суперкубка страны (четыре), Суперкубка УЕФА (три раза) и победителем клубного чемпионата мира (четырежды).

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