32 тысячи человек могут выйти на протесты перед матчем «Барселоны» и «Реала»
17:47
Сегодня, 18 декабря, должен состоятся перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
Каталонская сепаратистская группа планирует устроить массовую акцию протеста перед стадионом. На улицы города могут выйти 32 тысячи человек, сообщает Marca.
Безопасность на игре будут обеспечивать усиленные наряды полиции. В общей сложности в операции будут задействованы 3 тысячи сотрудников правопорядка.
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