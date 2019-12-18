32 тысячи человек могут выйти на протесты перед матчем «Барселоны» и «Реала»

Сегодня, 18 декабря, должен состоятся перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».

Каталонская сепаратистская группа планирует устроить массовую акцию протеста перед стадионом. На улицы города могут выйти 32 тысячи человек, сообщает Marca.

Безопасность на игре будут обеспечивать усиленные наряды полиции. В общей сложности в операции будут задействованы 3 тысячи сотрудников правопорядка.