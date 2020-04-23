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3 года назад Месси забил 500-й гол за «Барселону». И показал культовое празднование

17:48
Лионель Месси празднует 500-й гол за &quot;Барселону&quot;.
Лионель Месси празднует 500-й гол за &quot;Барселону&quot;.
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Сегодня исполнилось 3 года с момента 500-го гола Лионеля Месси в составе «Барселоны». Юбилейным для нападающего стал победный мяч в ворота «Реала» на второй добавленной минуте выездного матча чемпионата Испании (3:2).

Юбилей форвард отметил оригинальным образом: сняв футболку и «вывесив» ее перед собой на глазах у фанатов каталонцев. Празднование гола стало культовым.

На данный момент на счету Месси 718 игр и 627 голов в официальных матчах за «Барселону».

Реал — Барселона

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