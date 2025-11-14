26-летний Мбаппе забил 400-й гол в карьере
Форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе достиг отметки в 400 голов в карьере.
26-летний нападающий забил два мяча в матче квалификации чемпионата мира-2026 между Францией и Украиной (4:0). За национальную команду Мбаппе забил 55 голов. На клубном уровне на его счету 62 мяча за «Реал», 256 — за «ПСЖ» и 27 — за «Монако».
Мбаппе дебютировал на взрослом уровне в конце 2015 года. 20 декабря ему исполнится 27 лет.
Новости