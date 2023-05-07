20-летний Камавинга стал самым молодым игроком «Реала» с 6 титулами

Полузащитник Эдуардо Камавинга стал самым титулованным молодым игроком «Реала», сообщает Madrid Xtra.

20-летний игрок стал обладателем Кубка Испании после победы команды над «Осасуной» (2:1) в финале турнира. Это шестой выигранный трофей Камавинга в составе «Реала». Он стал самым молодым игроком «Реала» с 6 титулами.

Камавинга также побеждал с клубом в чемпионате Испании, Суперкубке страны, Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и становился победителем клубного чемпионата мира.

Французский футболист перешел в «Реал» в 2021 году.