20-летний игрок "Севильи" устроил смертельное ДТП. Он был пьян, погибла пара молодоженов

Нападающий резервной команды "Севильи" Хоао Малек, выступающий за клуб на правах аренды, попал в ДТП, в результате котрого погибли молодожены, информирует Mundo Deportivo.

Инцидент произошел 23 июня. Как отмечается, 20-летний футболист был в состоянии алкогольного опьянения и превысил скорость. Потеряв управление, он врезался в другую машину. Там находилась пара молодоженов, которая обручилась днем ранее.

Резервная команда "Севильи" выступает в третьем по силе дивизионе Испании. Соглашение Малека расчитано до 30 июня.