20 лет назад Касильяс дебютировал в составе «Реала». А вы помните, как это было?
15:52
Вратарь «Реала» Икер Касильяс дебютировал за мадридский клуб 12 сентября 1999 года, напоминает УЕФА в Twitter. «Сливочные» играли в гостях с «Атлетиком».
С 1999 по 2015 год Касильяс провел в составе «Реала» 725 матчей и стал пятикратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА. В настоящий момент голкипер взял паузу в карьере, а его последним клубом был «Порту».
?? @IkerCasillas made his @realmadrid debut 20 years ago today ?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 12, 2019
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