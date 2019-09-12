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20 лет назад Касильяс дебютировал в составе «Реала». А вы помните, как это было?

15:52
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Вратарь «Реала» Икер Касильяс дебютировал за мадридский клуб 12 сентября 1999 года, напоминает УЕФА в Twitter. «Сливочные» играли в гостях с «Атлетиком».

С 1999 по 2015 год Касильяс провел в составе «Реала» 725 матчей и стал пятикратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА. В настоящий момент голкипер взял паузу в карьере, а его последним клубом был «Порту».

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