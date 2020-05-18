18 мая «Сельта» Смолова начнет тренировки в группах из 10 футболистов

Сегодня, 18 мая, «Сельта» возобновит тренировки на базе. До этого футболисты работали индивидуально, теперь им позволено заниматься в группах из 10 человек, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее стало известно, что нападающий «Сельты» Федор Смолов не будет оштрафован. В апреле он нарушил режим самоизоляции и покинул расположение команды, вернувшись в Россию.

«Сельта» арендовала 30-летнего форварда у «Локомотива» в начале года. За клуб из Виго он провел 6 матчей и забил 1 гол.