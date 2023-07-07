Новичок «Реала» Гюлер: «Считаю, что я уже готов играть в основе. Не собираюсь уходить в аренду»
Новичок «Реала», 18-летний полузащитник Арда Гюлер заявил, что собирается сразу пробиться в основной состав команды.
«Считаю, что я уже готов играть за «Реал», я хочу остаться, не хочется уходить в аренду. Если в команде дадут мне шанс, то я собираюсь им воспользоваться. Аренда не входит в мои планы. В клубе мне сказали, что я буду играть. Многие клубы делали мне предложения, но как только появился «Реал», все остальные варианты потеряли свою значимость», — приводит Goal слова Гюлера.
«Реал» объявил о покупке Гюлера у «Фенербахче» в четверг, 6 июля. По данным портала Transfermarkt.com, «Королевский клуб» заплатил за турка 20 миллионов евро.
Хавбек подписал контракт с мадридцами до конца июня 2029 года.
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2
|Реал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
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|0
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7
|Осасуна
|0
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8
|Атлетик
|0
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|0
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9
|Мальорка
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:30
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:30
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
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