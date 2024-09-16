18-летний форвард «Реала» Эндрик женился на 21-летней модели

Нападающий «Реала» Эндрик вступил в брак с моделью Габриэли Мирандой. Пара опубликовала в социальных сетях свадебные фото.

Футболист и модель начали встречаться в декабре 2023 года. Сейчас бразильцу 18 лет, а Миранда старше его на три года. Ранее в «Реале» выразили обеспокоенность тем, что эти отношения могут отвлечь Эндрика от футбола.

Форвард подписал контракт с «Реалом» в июле 2024 года. За «сливочных» Эндрик провел 4 матча в чемпионате Испании, отметившись одним голом. До этого футболист выступал за «Палмейрас».