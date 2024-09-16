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18-летний форвард «Реала» Эндрик женился на 21-летней модели

Алина Савинова
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Эндрик.
Фото Соцсети

Нападающий «Реала» Эндрик вступил в брак с моделью Габриэли Мирандой. Пара опубликовала в социальных сетях свадебные фото.

Футболист и модель начали встречаться в декабре 2023 года. Сейчас бразильцу 18 лет, а Миранда старше его на три года. Ранее в «Реале» выразили обеспокоенность тем, что эти отношения могут отвлечь Эндрика от футбола.

Эндрик целует эмблему &laquo;Реала&raquo; на&nbsp;презентации. Что нужно знать об Эндрике: история взлета, роль в «Реале» и странный любовный контракт

Форвард подписал контракт с «Реалом» в июле 2024 года. За «сливочных» Эндрик провел 4 матча в чемпионате Испании, отметившись одним голом. До этого футболист выступал за «Палмейрас».

Футбол
ФК Реал
Эндрик
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«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 5 0 0 17-4 15
2
 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
3
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
5
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
6
 Жирона 5 2 1 2 8-8 7
7
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
8
 Атлетик 5 2 1 2 6-6 7
9
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
10
 Осасуна 4 2 1 1 5-7 7
11
 Мальорка 5 1 2 2 3-4 5
12
 Бетис 4 1 2 1 3-3 5
13
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
14
 Леганес 5 1 2 2 3-5 5
15
 Р. Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
16
 Вальядолид 5 1 1 3 2-13 4
17
 Р. Сосьедад 5 1 1 3 3-6 4
18
 Хетафе 4 0 3 1 1-2 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 6-10 2
20
 Валенсия 5 0 1 4 3-10 1
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13.09 22:00
Бетис – Леганес
 2 : 0
14.09 15:00
Мальорка – Вильярреал
 1 : 2
14.09 17:15
Эспаньол – Алавес
 3 : 2
14.09 19:30
Севилья – Хетафе
 1 : 0
14.09 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 0 : 2
15.09 15:00
Сельта – Вальядолид
 3 : 1
15.09 17:15
Жирона – Барселона
 1 : 4
15.09 19:30
Лас-Пальмас – Атлетик
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15.09 22:00
Атлетико – Валенсия
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Барселона

 3
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Борха Иглесиас

Сельта

 3
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

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 4
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Атлетик

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Сельта

 3
И К Ж
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Микель Хаурехисар

Атлетик

 3 1 2
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 3 1 1
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Реал Сосьедад

 3 1 1
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