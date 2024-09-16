18-летний форвард «Реала» Эндрик женился на 21-летней модели
Нападающий «Реала» Эндрик вступил в брак с моделью Габриэли Мирандой. Пара опубликовала в социальных сетях свадебные фото.
Футболист и модель начали встречаться в декабре 2023 года. Сейчас бразильцу 18 лет, а Миранда старше его на три года. Ранее в «Реале» выразили обеспокоенность тем, что эти отношения могут отвлечь Эндрика от футбола.
Форвард подписал контракт с «Реалом» в июле 2024 года. За «сливочных» Эндрик провел 4 матча в чемпионате Испании, отметившись одним голом. До этого футболист выступал за «Палмейрас».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|5
|0
|0
|17-4
|15
|
2
|Атлетико
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
3
|Вильярреал
|5
|3
|2
|0
|11-8
|11
|
4
|Реал
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
5
|Сельта
|5
|3
|0
|2
|13-10
|9
|
6
|Жирона
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|
7
|Эспаньол
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
8
|Атлетик
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
9
|Алавес
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
10
|Осасуна
|4
|2
|1
|1
|5-7
|7
|
11
|Мальорка
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|
12
|Бетис
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|
13
|Севилья
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
14
|Леганес
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|
15
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
16
|Вальядолид
|5
|1
|1
|3
|2-13
|4
|
17
|Р. Сосьедад
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
18
|Хетафе
|4
|0
|3
|1
|1-2
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|5
|0
|2
|3
|6-10
|2
|
20
|Валенсия
|5
|0
|1
|4
|3-10
|1
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.09
|22:00
|
Бетис – Леганес
|2 : 0
|14.09
|15:00
|
Мальорка – Вильярреал
|1 : 2
|14.09
|17:15
|
Эспаньол – Алавес
|3 : 2
|14.09
|19:30
|
Севилья – Хетафе
|1 : 0
|14.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|0 : 2
|15.09
|15:00
|
Сельта – Вальядолид
|3 : 1
|15.09
|17:15
|
Жирона – Барселона
|1 : 4
|15.09
|19:30
|
Лас-Пальмас – Атлетик
|2 : 3
|15.09
|22:00
|
Атлетико – Валенсия
|3 : 0
|16.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Дани Ольмо
Барселона
|3
|
|
Борха Иглесиас
Сельта
|3
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Иньяки Уильямс
Атлетик
|3
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|3
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|3
|1
|1
|
|
Микель Ойярсабаль
Реал Сосьедад
|3
|1
|1
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