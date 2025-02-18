17-летний Ямаль провел 100-й матч на взрослом уровне
«Барселона» в матче 24-го тура чемпионата Испании обыграла «Райо Вальекано» (1:0).
Для полузащитника каталонцев Ламина Ямаля эта встреча стала 100-й на взрослом уровне. На счету 17-летнего испанца 21 гол и 30 результативных передач.
В текущем сезоне Ямаль провел 32 матча, в которых забил 11 голов и сделал 15 результативных передач.
