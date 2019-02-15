17 лет назад Месси подписал первый контракт с "Барселоной". Вот как он выглядел тогда

Сегодня исполняется годовщина первого контракта Лионеля Месси с "Барселоной". 17 лет назад, 15 февраля 2002 года, 13-летний футболист заключил соглашение с каталонцами.

За "Барсу" Месси провел всю профессиональную карьеру, выиграл пять "Золотых мячей" и 33 клубных трофея, включая четыре Лиги чемпионов.

Перед началом нынешнего сезона Месси был назначен капитаном "Барселоны".