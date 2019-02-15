17 лет назад Месси подписал первый контракт с "Барселоной". Вот как он выглядел тогда

Сегодня исполняется годовщина первого контракта Лионеля Месси с "Барселоной". 17 лет назад, 15 февраля 2002 года, 13-летний футболист заключил соглашение с каталонцами.
За "Барсу" Месси провел всю профессиональную карьеру, выиграл пять "Золотых мячей" и 33 клубных трофея, включая четыре Лиги чемпионов.
Перед началом нынешнего сезона Месси был назначен капитаном "Барселоны".
🔵🔴Un 15 de febrero de 2002 un tal Leo Messi firmó su primer contrato con el Barcelona ✏ pic.twitter.com/n0V7IRacAA– AS (@diarioas) 15 февраля 2019 г.
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