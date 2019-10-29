16 титулов, 323 гола и 16 лет в одном клубе. 25 лет назад Рауль Гонсалес дебютировал за «Реал»

«Реал» в своем официальном Twitter вспомнил, как 25 лет назад за команду дебютировал нападающий Рауль Гонсалес.

В 741 матче за мадридский клуб он забил 323 гола. За 16 сезонов в «Реале» Гонсалес завоевал 16 титулов, в том числе трижды побеждал в Лиге чемпионов, шесть раз выигрывал чемпионат Испании, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА в 2002 году.

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