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16-летний защитник «Реала» Мартинес порвал крестообразную связку

Ана Горшкова
Корреспондент
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16-летний защитник «Реала» Хоан Мартинес порвал крестообразную связку. Он получил травму во время тренировки с основной командой, сообщает Marca.

По данным СМИ, Мартинеса прооперируют в ближайшее время. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти собирался включить защитника в заявку на матч Суперкубка УЕФА против «Аталанты».

Мартинес в сезоне-2023/24 сыграл за «Реал» U-19 5 матчей в юношеской лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

ФК Реал
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