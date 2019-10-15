16-летний вундеркинд «Барселоны» дебютировал в молодежной сборной Испании
22:15
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати провел первый матч в составе молодежной сборной Испании.
Форвард вышел на замену на 80-й минуте игры отборочного турнира Евро-2021 против Черногории (2:0).
16-летний уроженец Гвинеи-Бисау в этом сезоне подписал первый профессиональный контракт с каталонцами и получил спортивное гражданство Испании. За основу каталонцев он провел 5 матчей и забил 2 мяча.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...