16-летний вундеркинд «Барселоны» дебютировал в молодежной сборной Испании

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати провел первый матч в составе молодежной сборной Испании.

Форвард вышел на замену на 80-й минуте игры отборочного турнира Евро-2021 против Черногории (2:0).

16-летний уроженец Гвинеи-Бисау в этом сезоне подписал первый профессиональный контракт с каталонцами и получил спортивное гражданство Испании. За основу каталонцев он провел 5 матчей и забил 2 мяча.