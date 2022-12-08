16-летний нападающий Эндрик перейдет в «Реал» летом 2024 года

Стали известны новые подробности перехода нападающего «Палмейраса» Эндрика в «Реал».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, устное соглашение между сторонами достигнуто. «Реал» заплатит за 16-летнего игрока 60 миллионов евро бразильскому клубу плюс 12 миллионов евро налогов.

Эндрик присоединится к мадридской команде в июле 2024 года. «Реал» планирует подписать все документы в течение этого декабря.

Также, по информации источника, форвард подпишет с испанским клубом соглашение до июня 2030 года.

В этом сезоне Эндрик провел 7 матчей в чемпионате Бразилии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.