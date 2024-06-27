16-летний форвард сборной Испании Ямаль получил среднее образование
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль получил обязательное среднее образование, сообщает COPE.
16-летний форвард закончил последний, четвертый класс системы ESO (обязательного среднего образования). В последнее время Ямаль обучался дистанционно в связи с вызовом в национальную команду на матчи чемпионата Европы в Германии.
Далее Ямаль может продолжить обучение в бакалавриате средней школы. Этот курс длится два года и не является обязательным.
На Евро-2024 Ямаль принял участие в трех встречах и отметился одной результативной передачей.
В 1/8 финала «красная фурия» сыграет против Грузии 30 июня в Кельне.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Реал
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.08
|00:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|18.08
|00:00
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Бетис – Жирона
|- : -
|18.08
|00:00
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Мальорка – Реал
|- : -
|18.08
|00:00
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|18.08
|00:00
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
|18.08
|00:00
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|00:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|18.08
|00:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|18.08
|00:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
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