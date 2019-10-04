16-летнего игрока «Барсы» Фати не вызвали в испанскую молодежку. Все дело в документах

16-летний полузащитник «Барселоны» Ансу Фати не был вызван в молодежную сборную Испании на товарищеский матч с Германией и игру отбора Евро против Черногории. Изначально его хотели пригласить в команду, однако его документы по смене спортивного гражданства еще не оформлены.

— Фати нет в составе, потому что он пока что для нас недоступен, — цитирует Football Espana главного тренера испанской молодежки Луиса де ла Фуэнте. — Когда он будет доступен, мы обратим на него внимание. Но сейчас он не готов, потому что его документы еще не оформлены.

Ансу Фати — уроженец Гвинеи-Бисау. Он может также выступать за Португалию. В основе «Барсы» он дебютировал в этом сезоне. На данный момент на его счету 5 игр и 2 гола в ла лиге. Свой дебютный мяч Фати провел уже во второй игре.