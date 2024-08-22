12-летний футболист из Белоруссии подписал контракт с академией «Реала»
Белорусский футболист Алексей Майоров присоединился к академии мадридского «Реала», сообщает пресс-служба «сливочных» в своих соцсетях.
12-летний игрок начнет свой путь в системе мадридцев в «Инфантиле B».
Ранее белорус играл за детскую испанскую команду «Серданьола», где в 22 матчах отметился 59 голами.
По информации СМИ, к Майорову также проявляла интерес «Барселона», но он сделал выбор в пользу мадридского клуба.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сельта
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Севилья
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Атлетико
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Вильярреал
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Реал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Леганес
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
16
|Осасуна
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
17
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Р. Сосьедад
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Валенсия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Эспаньол
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.08
|20:00
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|23.08
|22:30
|
Севилья – Вильярреал
|- : -
|24.08
|18:00
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|24.08
|20:00
|
Барселона – Атлетик
|- : -
|24.08
|22:30
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|24.08
|22:30
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|- : -
|25.08
|18:00
|
Реал – Вальядолид
|- : -
|25.08
|20:00
|
Алавес – Бетис
|- : -
|25.08
|20:00
|
Леганес – Лас-Пальмас
|- : -
|25.08
|22:30
|
Атлетико – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|
|
Марк Бартра
Бетис
|1
|П
|
|
Уго Альварес
Сельта
|1
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Пабло Барриос
Атлетико
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Абделькабир Абкар
Алавес
|1
|0
|1
|
|
Хон Арамбуру
Реал Сосьедад
|1
|0
|1
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