Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:22

12-летний футболист из Белоруссии подписал контракт с академией «Реала»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Белорусский футболист Алексей Майоров присоединился к академии мадридского «Реала», сообщает пресс-служба «сливочных» в своих соцсетях.

12-летний игрок начнет свой путь в системе мадридцев в «Инфантиле B».

Ранее белорус играл за детскую испанскую команду «Серданьола», где в 22 матчах отметился 59 голами.

По информации СМИ, к Майорову также проявляла интерес «Барселона», но он сделал выбор в пользу мадридского клуба.

Футбол
ФК Реал
0
Читайте также
Больной онкологией Эрикссон обратился с последним словом к фанатам
Бойца UFC Кенни обвиняют в похищении девушки
Движение по Крымскому мосту временно перекрывали
Обладатель Кубка Стэнли хочет в «Ак Барс», «СЮ» отказался от казанского ветерана. Главные трансферные новости КХЛ на 21 августа
Карта спецоперации на Украине 22 августа
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вильярреал» приобрел нападающего «Базеля» Барри
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
2
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
4
 Вальядолид 1 1 0 0 1-0 3
5
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
7
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
8
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
9
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
10
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
11
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
12
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
13
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
14
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
15
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
16
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
17
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
18
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
19
 Валенсия 1 0 0 1 1-2 0
20
 Эспаньол 1 0 0 1 0-1 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.08 20:00
Сельта – Валенсия
 - : -
23.08 22:30
Севилья – Вильярреал
 - : -
24.08 18:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
24.08 20:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.08 22:30
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
24.08 22:30
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 18:00
Реал – Вальядолид
 - : -
25.08 20:00
Алавес – Бетис
 - : -
25.08 20:00
Леганес – Лас-Пальмас
 - : -
25.08 22:30
Атлетико – Жирона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1
Марк Бартра

Марк Бартра

Бетис

 1
П
Уго Альварес

Уго Альварес

Сельта

 1
Икер Альмена

Икер Альмена

Жирона

 1
Пабло Барриос

Пабло Барриос

Атлетико

 1
И К Ж
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
Абделькабир Абкар

Абделькабир Абкар

Алавес

 1 0 1
Хон Арамбуру

Хон Арамбуру

Реал Сосьедад

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости