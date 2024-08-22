12-летний футболист из Белоруссии подписал контракт с академией «Реала»

Белорусский футболист Алексей Майоров присоединился к академии мадридского «Реала», сообщает пресс-служба «сливочных» в своих соцсетях.

12-летний игрок начнет свой путь в системе мадридцев в «Инфантиле B».

Ранее белорус играл за детскую испанскую команду «Серданьола», где в 22 матчах отметился 59 голами.

По информации СМИ, к Майорову также проявляла интерес «Барселона», но он сделал выбор в пользу мадридского клуба.