«10 побед подряд впечатляют». Куртуа доволен игрой «Реала» в обороне

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа доволен игрой своей команды в обороне после возобновления сезона. Мадридская команда в 34-й раз выиграла чемпионат Испании.

— Я очень счастлив, это мечта — выиграть лигу с «Реалом», — цитирует пресс-служба клуба Куртуа. — Оборона была ключевым фактором. Если вы забиваете пять голов за игру, можете расслабиться и пропустить два, но после возобновления сезона «Реал» пропустил очень мало. Важно иметь прочную оборону. Атаковать всем вместе и защищаться всем вместе.

Я здесь, чтобы приносить результат, точно так же, как и форварды должны забивать. Это работа для всей команды. Цель состояла в том, чтобы выиграть все встречи. Мы все сделали как на чемпионате Европы и чемпионате мира- играли матч за матчем. 10 побед подряд впечатляют. Я полностью доверял своей команде, и было видно, что мы добились успеха все вместе.