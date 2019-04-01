10 лет назад Бускетс дебютировал в составе сборной Испании. Эмоциональный пост

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс опубликовал видео, которое посвятил своему дебюту в составе сборной Испании 10-летней давности. 1 апреля 2009 года хавбек вышел на замену вместо Давида Сильвы в матче с Турцией (2:1).

Голкипер "Порту" Икер Касильяс, партнер по "Барселоне" Жорди Альба, нападающий "Челси" Педро, экс-футболисты каталонцев Хави и Андрес Иньеста поздравили Бускетса с юбилеем.

– Спасибо всем, кто поддерживал меня и сделал это возможным! Меня переполняет гордость, я всегда буду очень благодарен за привязанность и уважение, которое мне оказали! Спасибо также главному тренеру Висенте Дель Боске, который открыл мне дорогу в сборной! – подписал Бускетс видео.