«Я лучший в истории, самый совершенный и конкурентный». Роналду честно рассказал, что думает о себе

Сама скромность.

39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в начале недели дал интервью испанскому телешоу El Chiringuito. Там, помимо прочего, он порассуждал о собственном величии и заявил, что считает себя лучшим в истории.

Самый лучший во всем

Криштиану — автор более чем 900 голов и множества рекордов, обладатель десятков важных трофеев и настоящая легенда мирового футбола. И он это знает, ведь внимательно следит за собственными достижениями. «Кто из игроков в истории забил больше всего голов головой, левой ногой, пенальти, штрафными? Я тут на днях проверял... Не будучи левшой, я вхожу в десятку лучших бомбардиров в истории по данному показателю. И головой, и правой ногой, и пенальти. Всем», — заявил португалец.

При этом в своих рассуждениях Роналду опирается исключительно на статистику. «Я говорю о цифрах. Думаю, что я самый совершенный игрок, который когда-либо существовал. Я все делаю хорошо: играю головой, бью штрафные, бью левой ногой. Я быстрый, сильный», — сказал Криштиану.

При этом сравнения с Месси или другими легендами футбола португалец посчитал личными предпочтениями каждого. «Вкус — это одно. Если вам нравятся Месси, Пеле, Марадона, я это понимаю и уважаю. Но сказать, что Роналду неполноценный... Я самый полноценный! Я не видел никого лучше себя, и я говорю это от всего сердца», — откровенно заявил форвард.

Хотя Криштиану совсем недавно проверял десятку лучших бомбардиров-левшей (не будучи левшой), он уверяет — специально не думает о собственных регалиях.

«Я настолько конкурентоспособен, что иногда забываю, чего я достиг. Это дает мне мотивацию делать больше и становиться лучше с каждым годом... Я думаю, в этом и заключается мое отличие от других. Кто-то другой на моем месте ушел бы из футбола 10 лет назад. Я другой, и точка», — заявил португалец.

Наконец, Роналду признал себя самым-самым. «Если я закончу с 920, 925 голами, для меня это не имеет никакого значения. Я лучший в истории. Точка. Если я дойду до 1000 голов — отлично. Если нет — тоже хорошо. Цифры не лгут», — считает Криштиану.

Кстати, португалец не оставил без внимания лигу, в которой трудится его аргентинский визави Лео Месси: «Позор сравнивать МЛС и чемпионат Саудовской Аравии, поскольку это разные реалии. Очевидно, американская лиге хуже, но Аравию не уважают, только по причине того, что это Аравия. Люди не понимают, о чем говорят. Посмотрите на игроков, которые здесь выступают, — и имейте уважение».

Лионель Месси. Фото Global Look Press

А что говорил Месси?

Лионель себя лучшим не называл. Более того, в 2021 году подчеркивал, что ему все равно. «Я никогда не называл себя лучшим игроком всех времен. Для меня вполне достаточно быть одним из лучших. Меня это не интересует, я никогда не хотел быть лучшим в истории. Мне никогда не нравилось быть для кого-то кумиром или ролевой моделью и давать советы. Я боролся за свои мечты. Сначала я должен был стать профессиональным футболистом, потом старался становиться лучше с каждым годом и достигать новых целей. В этом есть немного удачи. Я верю, что Бог приготовил для меня этот путь», — говорил Месси в интервью France Football после получения седьмого «Золотого мяча».

А в 2023 году аргентинец восторгался противостоянием с Роналду. «Это была грандиозная битва. Думаю, нашим соперничеством мы принесли друг другу пользу, поскольку мы оба очень любим конкурировать. Он также всегда хотел побеждать. Это была очень красивая история для нас и для любителей футбола. То, что мы сделали за это время, очень ценно. Легко попасть на вершину, но трудно удержаться на ней. Мы оставались на вершине 10 или 15 лет. Было очень трудно оставаться на этом уровне, и я думаю, это станет прекрасным воспоминанием для всех, кто следит за футболом», — рассказывал Лео в интервью L`Equipe.

В 2020 году Месси также называл лучшего игрока в истории по своему мнению — им стал не Криштиану, а бразильский Роналдо. «Он был феноменом. Впечатляющий игрок со всех сторон», — говорил Лео в интервью TyC Sports. Правда, аргентинец тогда выбирал из тех игроков, которых видел лично.

Сейчас на счету Роналду 923 гола и 257 голевых передач в 1261 матче. Месси оформил 850 голов и 379 ассистов в 1061 встрече. Оба футболиста неоднократно выигрывали Лигу чемпионов и национальные трофеи. Роналду становился обладателем «Золотого мяча» пять раз, Месси — восемь. Кроме того, на счету Лео победа на чемпионате мира в Катаре (2022).