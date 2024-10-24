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Официально: Манчини ушел из сборной Саудовской Аравии. За год он заработал целое состояние

Сборная Саудовской Аравии расторгла контракт с Роберто Манчини
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Тренер Роберто Манчини
Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии.
Фото Global Look Press
Бывший тренер «Зенита» теперь безработный, но очень богатый.

Федерация футбола Саудовской Аравии объявила об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера национальной команды. Среди причин увольнения СМИ называют неприемлемые результаты сборной, а также поведение итальянца на поле и за его пределами. Манчини полагается солидная неустойка.

Ожидаемая новость

О скором увольнении Манчини первой сообщила La Gazzetta dello Sport 20 октября. По ее сведениям, к тому моменту почти уже все было решено: требовалось только одобрение короля Саудовской Аравии. В четверг федерация футбола страны сделала официальное заявление:

«Совет директоров Федерации футбола Саудовской Аравии и тренер национальной команды Роберто Манчини достигли соглашения о прекращении трудовых отношений. Совет благодарит мистера Роберто Манчини и желает ему удачи в дальнейшей карьере. Имя нового тренера сборной будет объявлено в ближайшие несколько дней после завершения переговорного процесса».

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Как он отработал

Экс-тренер «Зенита» возглавил сборную летом 2023 года. Ради этой работы он неожиданно покинул сборную Италии, которую привел к победе на Евро-2020. Основной причиной необычного выбора карьерного пути Манчини стала предложенная ему саудовцами зарплата — по данным различных источников, она составляла 25 миллионов евро в год. Как пишет Forbes, эта сумма превышает годовой оклад Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» (22,4 миллиона евро в год), а больше Манчини в мире зарабатывал только Диего Симеоне в «Атлетико» (34 миллиона евро в год).

Во главе сборной Саудовской Аравии Манчини провел 18 матчей. В них команда победила лишь семь раз. Под руководством итальянца аравийцы вылетели в 1/8 финала Кубка Азии, а в нынешней отборочной кампании ЧМ-2026 располагаются на третьем месте в группе с пятью очками, одолев только Китай (1:0). При этом саудовцы сыграли вничью с такими сборными, как Индонезия (1:1) и Бахрейн (0:0).

Тренер Роберто Манчини
Роберто Манчини.
Фото Global Look Press

Парад скандалов

Итальянцу полагается неустойка за расторжение контракта по инициативе работодателя — по данным Calcio e Finanza, она составляет от 25 до 30 миллионов евро. Если суммировать эти деньги с зарплатой Манчини, то получится, что за год с небольшим итальянец получит более 50 миллионов евро.

Тренер запомнился скандалами. Итальянец критиковал политику местных клубов по покупке звездных легионеров, поскольку из-за этого игроки сборной не получают достаточно игровой практики.

В январе Манчини поразил болельщиков тем, что покинул поле до окончания серии 11-метровых ударов 1/8 финала Кубка Азии против Южной Кореи — в итоге саудовцы вылетели. Позже итальянец извинился за это, но фанаты все равно не поняли поступка.

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В октябре Роберто вступил в перепалку с японским журналистом на пресс-конференции после поражения от Японии (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Манчини спросили о том, как его команда может играть так плохо при столь высокой зарплате итальянца. Тот в ответ предложил корреспонденту взглянуть на свой банковский счет.

Одной из последних капель стало поведение Манчини после последнего матча на посту — в нем аравийцы дома не смогли забить Бахрейну (0:0). С трибун доносились недовольные возгласы, в ответ на что итальянец отмахивался от болельщиков и кричал им нецензурные слова.

Имя сменщика Манчини пока неизвестно. По слухам, команду могут возглавить Рамон Диас и Эрве Ренар. А по данным Corriere della Sera, аравийцы рассматривают и бывшего тренера «Реала» Зинедина Зидана.

Роберто Манчини
Футбол
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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