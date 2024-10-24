Официально: Манчини ушел из сборной Саудовской Аравии. За год он заработал целое состояние

Бывший тренер «Зенита» теперь безработный, но очень богатый.

Федерация футбола Саудовской Аравии объявила об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера национальной команды. Среди причин увольнения СМИ называют неприемлемые результаты сборной, а также поведение итальянца на поле и за его пределами. Манчини полагается солидная неустойка.

Ожидаемая новость

О скором увольнении Манчини первой сообщила La Gazzetta dello Sport 20 октября. По ее сведениям, к тому моменту почти уже все было решено: требовалось только одобрение короля Саудовской Аравии. В четверг федерация футбола страны сделала официальное заявление:

«Совет директоров Федерации футбола Саудовской Аравии и тренер национальной команды Роберто Манчини достигли соглашения о прекращении трудовых отношений. Совет благодарит мистера Роберто Манчини и желает ему удачи в дальнейшей карьере. Имя нового тренера сборной будет объявлено в ближайшие несколько дней после завершения переговорного процесса».

Как он отработал

Экс-тренер «Зенита» возглавил сборную летом 2023 года. Ради этой работы он неожиданно покинул сборную Италии, которую привел к победе на Евро-2020. Основной причиной необычного выбора карьерного пути Манчини стала предложенная ему саудовцами зарплата — по данным различных источников, она составляла 25 миллионов евро в год. Как пишет Forbes, эта сумма превышает годовой оклад Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» (22,4 миллиона евро в год), а больше Манчини в мире зарабатывал только Диего Симеоне в «Атлетико» (34 миллиона евро в год).

Во главе сборной Саудовской Аравии Манчини провел 18 матчей. В них команда победила лишь семь раз. Под руководством итальянца аравийцы вылетели в 1/8 финала Кубка Азии, а в нынешней отборочной кампании ЧМ-2026 располагаются на третьем месте в группе с пятью очками, одолев только Китай (1:0). При этом саудовцы сыграли вничью с такими сборными, как Индонезия (1:1) и Бахрейн (0:0).

Роберто Манчини. Фото Global Look Press

Парад скандалов

Итальянцу полагается неустойка за расторжение контракта по инициативе работодателя — по данным Calcio e Finanza, она составляет от 25 до 30 миллионов евро. Если суммировать эти деньги с зарплатой Манчини, то получится, что за год с небольшим итальянец получит более 50 миллионов евро.

Тренер запомнился скандалами. Итальянец критиковал политику местных клубов по покупке звездных легионеров, поскольку из-за этого игроки сборной не получают достаточно игровой практики.

В январе Манчини поразил болельщиков тем, что покинул поле до окончания серии 11-метровых ударов 1/8 финала Кубка Азии против Южной Кореи — в итоге саудовцы вылетели. Позже итальянец извинился за это, но фанаты все равно не поняли поступка.

В октябре Роберто вступил в перепалку с японским журналистом на пресс-конференции после поражения от Японии (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Манчини спросили о том, как его команда может играть так плохо при столь высокой зарплате итальянца. Тот в ответ предложил корреспонденту взглянуть на свой банковский счет.

Одной из последних капель стало поведение Манчини после последнего матча на посту — в нем аравийцы дома не смогли забить Бахрейну (0:0). С трибун доносились недовольные возгласы, в ответ на что итальянец отмахивался от болельщиков и кричал им нецензурные слова.

Имя сменщика Манчини пока неизвестно. По слухам, команду могут возглавить Рамон Диас и Эрве Ренар. А по данным Corriere della Sera, аравийцы рассматривают и бывшего тренера «Реала» Зинедина Зидана.