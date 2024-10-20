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Манчини провалился в Саудовской Аравии и уходит из сборной. Зато заработал больше 50 миллионов евро

Роберто Манчини покинет пост главного тренера Саудовской Аравии
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Роберто Манчини.
Фото Reuters
Роберто Манчини.
Фото AFP
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У экс-тренера «Зенита» не получилось на Ближнем Востоке.

По информации La Gazzetta dello Sport, Роберто Манчини вот-вот уволят с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии. При итальянце команда показывала слабые результаты, однако сам специалист получит за работу внушительные деньги.

Что известно

По данным источника, для увольнения Манчини не хватает только одобрения короля Саудовской Аравии — ожидается, что решение будет принято в воскресенье вечером либо в понедельник. Сообщается, что причиной разрыва стали плохие результаты, а также ухудшающиеся отношения с футболистами и болельщиками. При этом Роберто руководит сборной только с августа 2023 года — ради этой работы он неожиданно покинул Италию, с которой в 2021-м выиграл чемпионат Европы.

По данным Calcio e Finаnza, итальянцу полагается жирная неустойка — от 25 до 30 миллионов евро. При этом его годовая зарплата в Саудовской Аравии составляла примерно те же 25 миллионов, а контракт был подписан до 2026 года. Таким образом, в сумме Манчини за год с небольшим заработает больше 50 миллионов евро.

Также La Gazzetta dello Sport назвала имена вероятных сменщиков Манчини — среди них аргентинец Рамон Диас и француз Эрве Ренар.

Роберто Манчини.
Фото AFP

Чем запомнился Манчини

Результаты команды были слабыми, а Манчини запомнился скандалами. Итальянец критиковал политику местных клубов по покупке звездных легионеров, так как из-за этого игроки национальной команды не получают достаточное количество практики. А 30 января он вообще покинул поле еще до окончания серии 11-метровых матча 1/8 финала Кубка Азии против Кореи. Тогда саудовцы вели в счете 1:0 до 9-й компенсированной минуты, на которой корейцы отыгрались, а после оказались сильнее по пенальти.

В той серии 11-метровых Манчини требовал от арбитра перебить удар Сами Аль-Наджи — по мнению тренера, его футболист не переиграл вратаря из-за того, что голкипер покинул линию ворот до удара. После Манчини покинул поле. Позже итальянец извинился за свое поведение, а ситуацию комментировал глава Федерации футбола Саудовской Аравии Ясер Аль-Мишааль.

Роберто Манчини. Бегство Манчини во время серии пенальти — провокация, чтобы покинуть Саудовскую Аравию?

«Я приношу извинения, думал, что все уже закончилось. Я не хотел проявить неуважение ни к кому. Хочу сказать спасибо всем своим игрокам за то, что они сделали. Они очень прогрессируют. Как команда мы стали значительно лучше. Мы целый месяц работали вместе, и это важно», — заявил после игры Манчини.

Также Роберто пререкался с журналистами на пресс-конференции после игры с Японией (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Один из японских корреспондентов поинтересовался у Манчини, что он думает о несоответствии его зарплаты и качества работы. В ответ итальянец предложил журналисту проверить его банковский счет.

В последней игре у руля сборной тренер ругался с болельщиками, которые были недовольны нулевой ничьей с Бахрейном. На одном из видео видно, как Манчини кричит фанатам на трибуне непечатные слова.

Как выступала сборная

Манчини провел во главе сборной Саудовской Аравии 18 матчей, в которых она победила лишь семь раз. Под его руководством команда вылетела из 1/8 финала Кубка Азии, а в нынешней отборочной кампании к чемпионату мира 2026 года идет на третьем месте с пятью очками, победив только Китай (1:0). При этом аравийцы сыграли вничью с такими сборными, как Индонезия (1:1) и Бахрейн (0:0).

Роберто Манчини
Футбол
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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