Криштиану много лет называют Пеналду. Заслуженно ли к португальцу прилипло это прозвище?

Большой разбор взаимоотношений игрока с пенальти.

Первые выходные октября наполнились несколькими фееричными эпизодами, связанными с пенальти. Вратарь «Жироны» Пауло Гассанига отразил три удара игроков «Атлетика» — Беренгера, Уильямса и Эрреры. Каталонцы в итоге забили победный на 99-й минуте — тоже с пенальти. А в матче «Фиорентины» и «Милана» голкиперы спасения поделили. Де Хеа взял два — от Тео и Абрахама, а Меньян потащил от Кина.

За пределами Европы тоже случилось заметное. Просто все, что делает Роналду — заметно. Криштиану забил с 11 метров в третьем матче чемпионата подряд и обновил свой же рекорд по голам с точки — стало 166 штук. Мяч португальца навеял легкую ностальгию по временам его пика, когда одна из главных претензий в адрес игрока касалась как раз этой темы. Наверняка помните, как в интернете к нему прилипло прозвище Пеналду.

Действительно, имя Криштиану крепко связано с 11-метровыми. Скоро он доберется до отметки в 200 попыток. Осталось, чтобы кто-то из «Аль-Насра» или сборной Португалии четыре раза подставился в штрафной. Так что захотелось поглубже залезть во взаимоотношения нападающего с пенальти. Посмотреть на цифры, посравнивать.

Итак, 196 ударов, 166 голов, 30 ошибок. Чаще всего Роналду забивал за «Реал» — 79 раз. В «МЮ» у него 21 мяч, в «Ювентусе» — 29, в «Аль-Насре» — 17, в сборной — 20. Нереализованных попыток тоже больше всего в Мадриде — 13. Но если ставить во главу угла процент точных, то хуже всего у португальца получается в национальной команде — восемь неудач и 72% попаданий. В Саудовской Аравии пока, кстати, вообще не мажет.

Говоря о средней успеваемости в 11-метровых, следует сопоставлять Криштиану с другими мастерами. В конце мая издание 90min, скажем, выпустило рейтинг лучших пенальтистов в истории. Это не статистическая вещь, а субъективный взгляд издания. Роналду там занял второе место и уступил только легенде «Саутгемптона» Мэтту Ле Тиссье, у которого 48 забитых из 49. 97,9% точности! Роналду с его 84,7% и вправду выглядит послабее.

И вообще в мире было и есть достаточно футболистов, которые по этому показателю превосходят пятикратного обладателя «Золотого мяча»: Балотелли, Бен Арфа, Муриэль, Холанн, Левандовски, Дост, Бруну Фернандеш и много-много других. Некоторые, как Палмер и Яя Туре, вообще в 100% случаев бежали праздновать после удара. Нюанс только в том, что у каждого из них в жизни и близко не было столько попыток. Естественно, если пробить 200, кто угодно ошибется минимум раз десять. То есть Криштиану нельзя, конечно, назвать лучшим исполнителем в истории, но для таких заоблачных цифр результаты впечатляющие.

Здесь нужно понимать, что две сотни подходов образовались не на пустом месте. По-спортивному эгоистичный Роналду в исключительных случаях готов делиться потенциальными голами. Бензема в период с лета 2009 по лето 2018 года подошел к точке всего трижды, Бэйл в эпоху Криштиану — тоже трижды. Причем однажды и Карим, и Гарет получили такую возможность в одном матче. Просто португальца 31 марта 2018 года не было в заявке на игру ла лиги против «Лас-Пальмаса» — набирался сил для легендарного удара через себя Буффону. А параллельно, наверное, обкусал все локти в мыслях об упущенном дубле.

Для сравнения: Суарес при Месси бил в «Барселоне» пенальти 14 раз, Неймар — 18 раз. К слову, у бразильца почти 20% голов за карьеру составляют как раз 11-метровые, ни у кого больше нет так много в XXI веке. Роналду рядом, но чуть ниже — на третьем месте с 18,3%. Между ними, если что, Харри Кейн.

Важно, что вся статистика, приведенная выше, не учитывает послематчевые серии. Как у Криштиану дела с ними? Насыщенно — подходящее слово. В карьере Роналду было 16 серий. Четыре раза он даже не подошел к мячу, хотя находился на поле. Все случаи объединяет одно — команда португальца не добралась до пятого удара, которые нападающий любит забирать себе, потому что высока вероятность, что он окажется решающим, как, например, в финале Лиги чемпионов-2015/16. В остальном — десять голов, две осечки.

Оба провала могли оставить гигантский отпечаток на наследии великого футболиста, но пронесло. В московском финале Лиги чемпионов помог Джон Терри, а в полуфинале четыре года спустя весь шум на себе сконцентрировал Серхио Рамос, запустивший мяч куда-то в район верхних этажей мадридских высоток. У того же Месси репутация пенальтиста похуже, потому что он и мазал ярче, в послематчевых сериях в том числе. Самое запоминающееся: финал Копы-2016 — Лео дал выше, трофей ушел чилийцам.

Кажется, что кличка Пеналду в целом уместна. Только ее не стоит употреблять в негативных тонах. Человек годами жил и играл в статусе одного из двух лучших в мире и заслуженно получал право лупить с 11 метров. И, что гораздо важнее, зачастую справлялся с давлением, оправдывал всеобщее доверие и ни разу фатально не ошибся. Еще и рекордов понаставил. Какие вопросы?