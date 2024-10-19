«Это были дни боли и страданий». Неймар анонсировал возвращение на поле после травмы

Возвращается после тяжелой травмы.

В понедельник, 21 октября, Неймар может появиться на поле впервые после травмы, из-за которой пропустил около года. О возвращении бразильца сообщила его маркетинговая компания NR Sports. При этом, в «Аль-Хиляле» от комментариев на данную тему пока воздерживаются.

Откуда информация

На Youtube-канале NR Sports вышло видео, посвященное возвращению бразильца. Неймар сам присутствовал в кадре и сообщил о том, что ожидание его появления на поле подходит к концу. Форвард с трудом сдерживал эмоции и в один момент прослезился.

«Любовь к футболу во многом способствовала возвращению на поле Неймара. Это были дни боли и страданий, которые преодолевались с помощью семьи, друзей и болельщиков по всему миру, через социальные сети оказывавших поддержку. Все они придавали силы нашей «десятке». Ожидание закончилось!» — говорится в заявлении NR Sports.

Окончательная дата, когда Неймар вернется на поле, еще неизвестна. Бразилец приступил к тренировкам в июле, но в сентябре главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш в общении с журналистами развеял надежды на его скорое появление в составе.

Есть вероятность, что бразилец сыграет уже в понедельник — его команда встретится с «Аль-Айном». Впрочем, официальной информации от клуба и португальского специалиста на данную тему пока нет.

Форвард переехал в Саудовскую Аравию в августе 2023-го, но до травмы успел провести пять матчей, в которых забил один мяч.

Что за травма была у Неймара

В октябре 2023-го бразилец серьезно травмировал колено во встрече за сборную против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. У Неймара диагностировали разрыв мениска и крестообразной связки. По словам главного врача сборной Бразилии Родриго Ласмара, это было самое серьезное повреждение в карьере нападающего.

«Очень сложная травма, у него разрыв связки, какое-то время ему нельзя стоять на ногах. Предстоит длительная реабилитация. Неймар понимает серьезность полученного повреждения. Это была его третья операция в профессиональной карьере», — говорил врач.

Воспоминания Неймара о травме

В вышедшем видео бразилец поделился драматичными воспоминаниями о травме.

«Я жил невероятным моментом в своей жизни — мой переход в «Аль-Хиляль», рождение дочери... Все шло к тому, чтобы я провел грандиозный год, но потом случилось это (травма, — Прим. «СЭ»). Помню момент, как получил травму. Я почувствовал огромную боль. Сразу понял, что это серьезно. Больше всего мне нравится играть в футбол. Каждый день вдали от поля — это страдание для меня, это то, что причиняет мне боль больше всего, то, что заставляет меня страдать. Я возвращался после каждой травмы и никогда — на полпути. Хочу продолжить писать историю», — сказал Неймар.