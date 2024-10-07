Неймар хочет купить остров за 8,4 миллиона евро. Туда можно добраться только на лодке или вертолете

Бразилец нашел уединенное место.

Газета The Sun сообщила о том, что Неймар близок к покупке острова на бразильском побережье. Цена — в районе 8,4 миллиона евро.

Где находится остров

Бразильца привлек остров Япао на бразильском побережье. Он находится неподалеку от портового города Ангра-дус-Рейс, находящегося в штате Рио-де-Жанейро. Сам Рио тоже расположился неподалеку — остров лежит практически ровно между ним и Сан-Паулу, двумя крупнейшими городами Бразилии.

Место расположилось в бухте. Япао — часть архипелага из 365 островов. Сообщается, что Неймар особенно заинтересовался островом после того, как его нынешний владелец из Канады скинул от цены около трех с половиной миллионов евро, чтобы ускорить продажу.

Что есть на острове

Бразильца будут ждать фантастические условия. На острове площадью 24 000 квадратных метров находится шикарная вилла в индонезийском стиле с двумя спальнями, а также три бунгало с видом на море. Посреди острова есть пруд, в котором водится экзотическая рыба кои. Добраться до благодатного места можно исключительно на лодке или вертолете.

Бразильский журналист Лео Диас сообщил, что футболист планирует месячный тест-драйв острова, который обойдется ему почти в 50 тысяч евро. Ранее на Япао останавливалась бывшая девушка Неймара, актриса и модель Бруна Маркезини.

Как проходит футбольная карьера Неймара

Бразилец не выходил на поле с октября 2023-го — тогда он разорвал связки колена и пропустил около года. Недавно бразилец вернулся к тренировкам с «Аль-Хилялем», 29 сентября сообщив об этом постом в соцсетях. Однако главный тренер клуба Жорже Жезуш сообщил, что сыграет Неймар нескоро.

«Неймар — очень важный игрок, и не только для «Аль-Хилаля», но и для всей лиги в целом. Однако я не могу назвать точную дату его возвращения. Мы еще раз оценим его состояние в январе», — сообщил португалец.

Также издание Sport.es давало инсайд, что 32-летний бразилец находится в трансферном шорт-листе «Барселоны» и может вернуться в клуб уже следующим летом.