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Роналду в огне: забивает почти в каждом матче. Он все ближе к 1000 голов за карьеру

Роналду забил 920-й гол в карьере
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Криштиану Роналду в матче «Аль-Наср» — «Аль-Фатех».
Фото Reuters
А ведь на следующей неделе ему исполнится 40 лет.
Саудовская Аравия: Премьер-лига. 17-й тур
26 янв, 00:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
3:1
Аль-Фатех

Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фатех» (3:1) в 17-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 39-летний португалец забил третий мяч, еще два его гола отменили из-за офсайдов. Нападающий оформил 920-й гол в карьере и закрепился на первом месте в списке бомбардиров лиги.

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Как забивал Роналду

Криштиану забил свой первый гол на 37-й минуте — точно ударил головой после подачи Анжело с фланга, однако судьи зафиксировали офсайд и отменили взятие ворот. Уже после перерыва Роналду едва не заколотил мяч в сетку от перекладины — после его удара тот немного не пересек линию ворот.

Криш отличился по правилам лишь на 87-й минуте, когда «Аль-Наср» вел 2:1, хотя во втором тайме у него было еще несколько неплохих моментов. Роналду реализовал пенальти, а уже в добавленное время едва не сорвал голос от злости после еще одного отмененного мяча — судьи вновь зафиксировали офсайд. Положение «вне игры» обнаружили у его партнера, на повторах оно выглядело спорным. Португалец выместил ярость на одну из камер уже после финального свистка.

Роналду поддержал Пирс Морган, приехавший на игру

Ярость Криштиану сменилась теплой встречей за пределами поля — около входа в подтрибунное помещение его ждал старый знакомый, журналист Пирс Морган, впервые приехавший в Саудовскую Аравию. Именно ему Роналду дал скандальное интервью, после которого расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2022-го. Приятели обнялись и тепло пообщались, а Морган в соцсетях написал, что у португальца украли чистый гол.

«Роналду был лишен блестящего гола из-за «офсайда» сегодня вечером. Но, по крайней мере, он получил утешительные объятия от меня. Рад был снова тебя видеть, Криштиану», — сообщил Морган.

Роналду — лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии

Португалец набрал отличную форму — оформил 12-й гол в девяти последних матчах за клуб и сборную, а также забил 14-й мяч в лиге, укрепившись на первом месте в гонке бомбардиров. Карим Бензема и Александар Митрович отстают на два гола. Правда, «Аль-Наср» серьезно уступает их командам в чемпионской гонке: занимает третье место и отстает на восемь очков от «Аль-Иттихада» и «Аль-Хиляля», у которых еще по одной игре в запасе.

Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Также мяч в ворота «Аль-Фатеха» стал для Криштиану 920-м в карьере — до заветных 1000 голов осталось всего 80. В 87 играх за «Аль-Наср» он отметился 96 результативными действиями (78+18). В этом сезоне у него 20 голов в 23 встречах во всех турнирах.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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