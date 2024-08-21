Роналду создал YouTube-канал и побил сразу два рекорда. Там уже более четырех миллионов подписчиков

Криштиану успешен не только на футбольном поле.

Криштиану Роналду создал YouTube-канал и за несколько часов собрал многомиллионную аудиторию, а также побил сразу два рекорда платформы. Аккаунт нападающего «Аль-Насра» называется «UR Cristiano» и на нем уже появилось несколько коротких видео.

Утром Криштиану анонсировал запуск в других соцсетях. «Ожидание окончено. Мой YouTube-канал наконец-то здесь! SIUUU Подпишитесь и присоединяйтесь ко мне в этом новом путешествии», — написал футболист. Суммарное число подписчиков португальца в социальных сетях — более 900 миллионов, что сделало его самым популярным человеком в мире.

Канал Роналду моментально получил мощный буст — менее чем за 40 минут аудитория достигла 225 тысяч человек. До миллиона она выросла спустя всего полтора часа — это один рекорд платформы. Также Криштиану быстрее всех в истории набрал 100 тысяч. На момент написания текста аккаунт приблизился к пяти миллионам фолловеров.

На канале уже вышло 18 видео (семь из них — в формате Shorts). Пока ролики не впечатляют продолжительностью, самый долгий идет около трех с половиной минут. Также в нескольких публикациях появилась супруга футболиста Джорджина, самый просматриваемый ролик (как раз с ее участием) набрал 1,7 миллиона просмотров.

Фото Global Look Press

«Я очень рад, что этот проект воплотился в жизнь, — рассказал Роналду. — Долго думал об этом, наконец появилась возможность для реализации. Всегда нравились прочные отношения с фанатами в социальных сетях, а канал на YouTube даст еще большую платформу для этого — люди узнают больше обо мне, моей семье и взглядах на многие вещи. Я также с нетерпением жду возможности поделиться беседами с гостями, которые, несомненно, удивят людей!»

Криштиану анонсировал, что на канале будут появляться видео, посвященные футболу и многим другим аспектам его жизни — семье, здоровью, питанию, тренировкам, восстановлению, образованию и бизнесу. Также португалец сообщил, что намерен приглашать гостей из различных сфер деятельности.