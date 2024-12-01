Его никто не остановит.

Криштиану Роналду — в отличной форме и продолжает показывать миру свой класс в саудовском «Аль-Насре», забивая голы. Но, как выясняется, португалец хорош не только в этом.

В августе Роналду объявил о запуске своего Youtube-канала. Ему потребовалось всего 1,5 часа, чтобы набрать 1 миллион подписчиков — быстрее всех в истории. За сутки на аккаунт подписались 27 миллионов человек, а на данный момент — более 70 миллионов. До рекорда, правда, далеко, ведь у MrBeast — 334 миллиона подписчиков. Но американский блогер не против такого быстрого роста конкурента и готов ему помогать. Он уже успел позвать форварда для участия в традиционном для своего канала челлендже, в котором Роналду с радостью поучаствовал.

Челлендж на миллион

В свежем ролике нападающий «Аль-Насра» принял участие в челлендже Мистера Биста. В рамках него 39-летний футболист и обычный фанат по имени Халид били по мишеням, установленным на перекладине ворот — их было всего пять, а для победы надо было попасть в три.

В результате фанат попал в цель трижды, выиграл и получил за это один миллион долларов. Роналду же не смог поразить ни одну цель. Видео сняли на домашнем стадионе «Аль-Насра» в Саудовской Аравии.

Что публикует Роналду на канале?

На канале Криштиану 75 видео, большинство из которых длятся не больше минуты. Уже вышли интервью с Рио Фердинандом, гражданской женой Джорджиной Родригес и MrBeast. Роналду объясняет, что с помощью Youtube-канала хочет быть ближе к подписчикам и придумал им довольно милое прозвище — Siuubscribers. Это смесь его фирменного выкрика при праздновании голов — «Siuu!» — и «subscribers», что в переводится с английского как «подписчики».

«Они узнают больше обо мне, моей семье и моих взглядах на разные темы. Я с нетерпением жду возможности поделиться беседами с гостями, которые, несомненно, удивят людей!» — заявил Роналду.

Фото Global Look Press

Какие рекорды взял в интернете?

Форвард стал первым человеком в мире, набравшим совокупно миллиард подписчиков в социальных сетях. По этому поводу Роналду обратился к поклонникам.

«Мы вошли в историю — 1 миллиард подписчиков! Это больше чем просто число — это свидетельство нашей общей страсти, стремления, любви к игре и не только... От улиц Мадейры до крупнейших сцен мира я всегда играл для своей семьи и для вас, и теперь нас миллиард вместе», — написал Криштиану.

А что на поле?

29 ноября «Аль-Наср» дома победил «Дамак» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:0. Криштиану Роналду оформил дубль и забил 914-й и 915-й голы в карьере. «Аль-Наср» с 25 очками занимает третье место в таблице чемпионата. У Роналду 9 голов и 2 голевые передачи за 11 матчей в саудовской лиге в этом сезоне.

Никита Петрищев