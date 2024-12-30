Роналду с 1 января может искать новый клуб. Но станет ли? Есть инсайды

Будущее суперзвезды неизвестно.

Криштиану Роналду в Саудовской Аравии уже будто бы целую вечность. Но на самом деле только с декабря 2022-го, и его соглашение с «Аль-Насром» подходит к концу. 1 января до завершения многомиллионного контракта останется полгода, что по международным футбольным правилам дает 39-летнему португальцу свободу вести переговоры с другими клубами. Но будет ли Роналду это делать?

Еще попылит

Для начала сразу успокоим всех поклонников португальской легенды: на пенсию Роналду не собирается. Издание Marca, давшее инсайды о будущем Криштиану, категорично: форвард намерен играть дальше.

Но с местом продолжения карьеры не все однозначно. На вопрос о будущем в «Аль-Насре» Роналду тактично не ответил, похвалив Саудовскую Аравию и ее развитие за последние годы. А по факту он сказал только, что будущее туманно. «Никто не знает, что может случиться», — цитирует Marca португальца.

При этом испанское издание также делится инсайдами — по его информации, Криштиану открыт к новым проектам и готов отправиться в новое приключение, если клуб окажется привлекательным и будет иметь четкое видение будущего для Роналду. Вместе с тем нападающий не хочет покидать саудовскую лигу, не став здесь чемпионом, так что у «Аль-Насра» есть шанс на переподписание контракта со звездой. При этом отдельно отмечается, что при определенных условиях Роналду готов уехать, так и не став чемпионом страны.

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Дальше — покупка «МЮ»

Игровое будущее Криштиану туманно (за исключением того, что он собирается продолжить карьеру), а вот с планами на перспективу, кажется, все ясно. Роналду раскрыл их недавно — он планирует стать владельцем «Манчестер Юнайтед» . «Я люблю этот клуб и хочу лучшего для него. Проблема не в тренере. Если я стану владельцем клуба, то проясню ситуацию и скорректирую то, что считаю плохим», — сказал Роналду на церемонии Globe Soccer Awards.

На том же мероприятии португалец заявил, что быть тренером ему не хочется: «Я не тренер. Я никогда не стану тренером. Президентом клуба? Нет. Может быть, владельцем клуба. Это будет зависеть от момента, от подходящих возможностей».

А потом добавил, что 100 процентов станет владельцем клуба: «Я еще очень молод, у меня много планов и грез. Но запомните мои слова: я стану владельцем большого клуба. Это точно», — заверил Криштиану.

В сезоне-2024/25 Роналду забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи в 19 встречах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт Криштиану с «Аль-Насром» действует до лета 2025 года.