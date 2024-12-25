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Роналду запарился в Саудовской Аравии. Приехал в Финляндию и нырнул в ледяную прорубь

Роналду отметил Рождество в Финляндии
Артем Белинин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото соцсети
Отмечает Рождество.

Криштиану Роналду — уроженец солнечной Мадейры, любовь к теплу у него в крови. Но, вероятно, аномально жаркие температуры Саудовской Аравии за последние два года так утомили звездного португальца, что он решился на радикальный ход — и привез семью остудиться в Лапландию.

Рождественский отпуск

Пока в саудовском чемпионате перерыв, Криштиану с семьей решил отметить Рождество (25 декабря у католиков) в самом подходящем для этого месте — финской Лапландии. При этом португалец с самого начала подробно освещал отпуск — например, показал, как катается с сыном на снегоходе.

А 24 декабря, в католический сочельник, выложил фотографию, на которой он в одних трусах стоит у проруби, из которой явно только что вышел. «Счастливого Рождества всем!» — подписал фотографию Роналду.

А потом нападающий опубликовал видео, на котором он ныряет в эту самую прорубь. Выглядит холодно!

Позднее Роналду поделился еще одним снимком — с семейного ужина. «Самая важная часть Рождества», — подписал фотографию португалец.

Подруга Криштиану Джорджина тоже делилась радостными моментами. В своих социальных сетях она показала, как Роналду с детьми сходил к Санта-Клаусу.

Также футболист подарил детям подарки.

А еще все семейство покаталось на оленьей упряжке.

В общем, семья Роналду отлично проводит рождественские каникулы — и явно не скучает по саудовской жаре.

MrBeast и&nbsp;Криштиану Роналду. Роналду проиграл фанату в челлендже у Мистера Биста — тот получил за это 1 миллион долларов

Месси тоже бывал в Лапландии

Забавно, но вечный соперник Роналду — аргентинец Лионель Месси — тоже бывал в этих краях, а точнее в городе Куусамо. Правда, экс-форвард «Барселоны» оказался там на семь лет раньше — в декабре 2017-го. И тоже прихватил с собой семью — супругу Антонеллу Роккуццо и сыновей Тьяго и Матео. Но фотографий с того отпуска почти нет — запечатлели только ребенка в финских лесах.

Примечательно, что Месси летал в Лапландию не в конце декабря, а на месяц раньше, в разгар футбольного сезона, и всего на пару дней. При этом финские медиа отмечали, что программа получилась насыщенной — Лео успел съездить с семьей к Санта-Клаусу и покататься на собачьих упряжках. Гиды, проводившие аргентинцу экскурсию, отметили его как «дружелюбного, приятного и воспитанного».

В этом сезоне Роналду принял участие в 12 матчах в саудовской лиге, в которых он оформил 10 голов и две результативные передачи. Месси в сезоне-2024 сыграл в 19 встречах в МЛС, забил 20 мячей и отдал 11 голевых передач.

Криштиану Роналду
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