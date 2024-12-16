Бензема завершает карьеру? Возможно, уже в 2025-м он получит должность в «Реале»

Неплохой ход.

Карим Бензема подумывает над завершением карьеры, сообщает издание Relevo. 36-летний француз еще не принял окончательное решение, но допускает, что не доработает контракт с «Аль-Иттихадом», подписанный до 2026 года. А еще у нападающего есть план дальнейших действий.

Бензема устал тренироваться?

По данным Relevo, однозначного решения у Бензема еще нет, но он чувствует приближение футбольной старости. Один из главных симптомов — Карим устал от игровой рутины. Его напрягают поздние тренировки — они в «Аль-Иттихаде» проводятся после заката из-за сильной жары.

Кроме того, Бензема так окончательно и не оправился от непростого дебюта в Саудовской Аравии. Напомним, результативность обладателя «Золотого мяча» в начале нового этапа была слабой, при этом он получил один из самых солидных контрактов в лиге и явно не играл на все деньги. За это ему мощно прилетало как от болельщиков, так и от тренеров — в частности, от Марсело Гальярдо. Аргентинец даже требовал прекратить контракт форварда, но Карим в той схватке победил и остался в клубе, а вот тренер был уволен из «Аль-Иттихада». Сейчас ситуация наладилась, но, как пишет издание, ментально француз не восстановился до сих пор.

Наконец, еще одна причина, по которой Бензема раздумывает о завершении карьеры — желание жить в Мадриде. Хотя считается, что форвард адаптировался к Саудовской Аравии, он бы предпочел находиться в более привычной ему Испании — у него там дом, семья и сложившееся с годами окружение.

Впрочем, вероятнее всего, Бензема доработает контракт до конца. Relevo пишет, что в «Аль-Иттихаде» знают о сомнениях своего игрока, но уверены, что он останется до 2026 года. А даже если Карим все-таки покинет клуб в конце сезона, владельцы не считают это большой проблемой — это позволит «Аль-Иттихаду» сэкономить около 100 миллионов евро на зарплате, при этом француз продолжит быть символом команды и лиги.

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Дальше — «Реал»

У Карима есть план на будущее независимо от того, в каком году он завершит карьеру. Следующую остановку он совершит в главном клубе своей жизни — станет послом «Реала». По данным Relevo, Бензема уже договорился обо всем со сливочными и будет представлять их в арабском мире.

В «Реале» считают Ближний Восток перспективным денежным направлением — «Королевский клуб» якобы вовсю ведет переговоры с местными инвесторами о спонсорских контрактах. Кроме того, с «Королевским клубом» уже работают такие гиганты, как SAIB (инвестиционный банк Саудовской Аравии) и Fly Emirates. Присутствие Бензема в команде помогло бы еще больше наладить связи.

Отдельно отмечается, что у Карима отличные взаимоотношения с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Relevo называет француза «любимым ребенком» испанского функционера, одним из самых особенных футболистов в его жизни.

Судя по всему, за будущее Бензема может не переживать, в нем есть ясность. Что бы он ни выбрал, его карьера — в статусе футболиста или посла — продолжится на Ближнем Востоке.