Сколько «Реал» и «Барселона» заработали за матчи в Саудовской Аравии? Как шейхи захватывают европейские Суперкубки

Класико — это только начало.

В финале Суперкубка Испании, который проходил в саудовской Джидде, «Барселона» разгромила «Реал» — уже во второй раз в сезоне. Эта победа принесла клубу лишь миллион евро. А сам приезд в Саудовскую Аравию — в шесть раз больше.

«СЭ» рассказывает, как зарабатывают европейские клубы в национальных Суперкубках и почему власти королевства готовы платить десятки миллионов за краткосрочные визиты топ-команд.

Суперкубки стран Европы начали проходить за ее пределами еще в прошлом веке

Европейские Суперкубки за пределами своих стран — это далеко не новое явление. Так, Итальянская федерация футбола еще в 1993-м отправила «Милан» и «Торино» в США. Встреча прошла в Вашингтоне при 25 тысячах зрителей. И это еще во времена до ЧМ-1994, когда соккер был экзотикой для американцев.

Именно итальянцы задавали тренд на выставочные Суперкубки. В 2002-м матч между «Ювентусом» и «Пармой» прошел в Триполи в Ливии. Причем тогда пять процентов акций туринцев принадлежали сыну Муаммара Каддафи Саади. А через год Суперкубок Италии вернулся в США — «Ювентус» и «Милан» сыграли в Нью-Джерси.

В следующие годы тренд на вынос Суперкубков только усилился. Например, в 2006-м Турецкая федерация футбола возродила предсезонный матч, который в первые три года проходил в Германии. Франция присоединилась к инициативе и уже в 2009-м провела игру между «Бордо» и «Генгамом» в Монреале. Более того, решения FFF оказались куда экстравагантнее: так, в 2013-м Суперкубок Франции вообще прошел в Габоне.

Фото Reuters

Однако в последние годы эти матчи оккупировали страны Ближнего Востока. В основном Саудовская Аравия, которая договорилась о проведении нескольких Суперкубков Испании и Италии. И в этой ситуации в выигрыше все: клубы, федерации, само королевство. Лишь игрокам приходится прилетать в Азию посреди сезона.

Для европейских федераций Суперкубок — возможность заработать на новых рынках. В отличие от НФЛ, НБА и НХЛ, где давно выносятся официальные матчи за пределы Северной Америки, зрители и команды в Европе более консервативны. Пока что игры чемпионатов и национальных Кубков вне своих стран остаются только нереализованными идеями. Хотя уже в 2024-м в Майами должна была пройти встреча «Атлетико» с «Барселоной», но она сорвалась из-за сокрушительного наводнения в Испании.

С Суперкубками ситуация иная, ведь у них нет большой традиции. К примеру, в Италии предсезонные противостояния чемпионов и обладателей Кубков появились лишь в 1988-м, а в Испании они возродились в 1982-м. Плюс сами домашние болельщики не столь заинтересованы в играх, из-за чего они стали хорошим активом для иностранных инвестиций.

Саудовская Аравия — главный игрок на этом рынке, так как приезд европейских топ-команд, причем с официальными матчами, а не просто товарищескими, отлично вписывается в национальную политику. И спорт в ней занимает одно из центральных мест.

Спорт — важный элемент в пиаре Саудовской Аравии

Главная нацпрограмма королевства — это Vision 2030. Согласно ей к 2030 году Саудовская Аравия должна снизить зависимость от энергоносителей, а также максимально возможно диверсифицировать экономику. Некоторые эксперты уже сейчас называют программу провальной и незавершенной, однако власти пока не собираются от нее отказываться.

Но для диверсификации экономики необходима привлекательность государства как для инвесторов, так и для туристов. Проект Vision 2030, запущенный наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, как раз на это и направлен. Например, один из пунктов — заметное увеличение мусульман, приезжающих на хадж. Власти хотят, чтобы к 2030-му число паломников увеличилось с 8 миллионов до 80.

Мухаммед ибн Салман. Фото Global Look Press

И спорт занимает важное место в Vision 2030. В стране считают, что именно большие международные события повышают имидж Саудовской Аравии среди болельщиков, которые вряд ли будут постоянно ее посещать. Вместе с этим увеличиваются и инвестиции в национальный спорт. Дорогущие трансферы и 200-миллионная зарплата Криштиану Роналду в «Аль-Насре» — как раз часть программы. Как и покупка «Ньюкасла».

Логика проста: топ-спортсмены одним своим именем повысят узнаваемость страны. А любой лишний клик про Саудовскую Аравию потенциально может помочь в работе с инвесторами. Однако не все работает идеально. ЧМ-2034, который пройдет в Саудовской Аравии, тоже часть проекта Vision 2030. Но турнир уже столкнулся с колоссальной критикой и публикациями в западной прессе материалов о проблемах с правами человека в стране.

Пока что шейхи готовы выписывать огромные деньги на топ-мероприятия. В 2019-м в столице был запущен фестиваль Riyadh Season. И ежегодно в течение шести месяцев в рамках события в стране проходят топ-ивенты. В 2024-м саудиты раскошелились на сотни миллионов долларов для Александра Усика и Тайсона Фьюри, а также выделили огромные деньги для теннисного «Шлема шести королей».

И если есть возможность хоть как-то повысить бренд страны, то государственный фонд Саудовской Аравии готов вкладываться. Будь это турнир по снукеру с призовым фондом 2,3 миллиона фунтов стерлингов или же создание нового промоушена в гольфе (LIV Golf). Ради него власти выделяют 218 миллионов на подписание испанского гольфиста Джона Рама. Всего же фонд спонсирует 346 различных спортивных мероприятий.

В 2024-м Riyadh Season посетили свыше 16 миллионов туристов. И фестиваль только продолжается. Часть туристов приехали не только ради спортивных мероприятий. Например, в стране проходят концерты Ханса Циммера, Андреа Бочелли, а 17 января со своим шоу впервые выступил английский актер Энтони Хопкинс.

Однако футбол все равно остается важнейшей частью Riyadh Season и Vision 2030. Ведь не каждая страна мира принимает класико или миланское дерби.

Футболисты «Милана» празднуют победу в Суперкубке Италии. Фото Global Look Press

Испанцы получают по 40 миллионов в год за Суперкубок, итальянцы — по 23

В 2020 году Королевская федерация футбола Испании (RFEF) объявила о заключении долгосрочного соглашения с государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. Как сообщает The Athletic, сделка была оформлена при участии Жерара Пике, чья компания Kosmos получила комиссию 24 миллиона евро.

Основная инициатива шла от бывшего президента RFEF Луиса Рубиалеса, «отмененного» в Испании после скандала с поцелуем футболистки. Для повышения стоимости актива федерация изменила формат Суперкубка — теперь это мини-турнир с четырьмя командами. Такая схема не только позволяет провести две игры с «Реалом» и «Барселоной», но и увеличить шансы на класико в финале. Естественно, что перенос Суперкубка был встречен критикой.

Во время ковида условия сделки пересмотрели. Теперь соглашение пролонгировано до 2029-го, и ежегодно RFEF получает по 40 миллионов долларов. В 2022-м такой же контракт на 23 миллиона в год подписала и Итальянская федерация футбола, но с одной оговоркой: за шесть лет в Саудовской Аравии должно пройти только четыре Суперкубка.

Однако итальянцы подвели саудовцев в 2024-м. Тогда на Суперкубок не отобрались ни «Милан», ни «Ювентус». Но приехали «Лацио», «Наполи» и «Фиорентина». И полуфинал между неаполитанцами и «фиалками» собрал всего девять тысяч зрителей. Причем местные журналисты на пресс-конференциях спрашивали, почему не было топов.

В 2025-м все вышло, как и планировалось: приехали оба миланских гранда, «Ювентус» и победитель Лиги Европы-2023/24 «Аталанта». За исключением одного из полуфиналов, все игры собрали полные трибуны. А Суперкубок Испании перенесли в Джидду на более вместительный стадион.

Возможно, что в будущем количество «купленных» Суперкубков только увеличится. Ведь в 2024-м в Саудовской Аравии прошел еще и Суперкубок Африки между египетскими «Аль-Ахли» и «Замалеком». Однако вряд ли стоит ждать матч между немецкими и английскими командами — слишком сильны домашние традиции в этих странах.

Пау Кубарси, Джуд Беллингем и Рональд Араухо. Фото Reuters

«Милан» и «Барселона» увезли из Саудовской Аравии по восемь миллионов евро

По данным As, четыре испанских клуба («Реал», «Барселона», «Атлетик» и «Мальорка») заработали на всех 20 миллионов евро. Еще 20 забрала RFEF. Выплаты командам непропорциональны — федерация учитывает маркетинговый вес.

Так, «Реал» и «Барселона» выручили по шесть миллионов евро только за приезд в Саудовскую Аравию, «Атлетик» — два, а «Мальорка» — 850 тысяч. Еще по одному миллиону два испанских гранда заработали за победу в полуфиналах. А «Барселона» выручила дополнительный миллион за разгром в класико.

Итальянцы распределили деньги иначе: здесь все зависит от выступления. Общий фонд 16,2 миллиона (федерация забрала оставшиеся 6,8). «Аталанта» и «Ювентус», вылетевшие в полуфиналах, получили по полтора. «Интер» за поражение в финале — пять, а «Милан» — восемь.

Как сообщает портал Football Italia, благодаря саудовским деньгам Испания и Италия заметно опережают всех в Европе. Даже обладатель Суперкубка УЕФА-2024 «Реал» заработал за победу над «Аталантой» пять миллионов евро. А в Англии за турнир клубы вообще ничего не получают — это благотворительная встреча.

В будущем можно ожидать только увеличения выплат. Ведь не только Саудовская Аравия будет претендовать на турниры, но и другие страны, в том числе и ближневосточные конкуренты. ОАЭ вообще в ближайшие годы может принять вынесенную игру НФЛ — так что вариант не только с американским футболом, но и с европейским точно не выглядит фантастикой.