Финал ЛЧ в «Лужниках», битвы с ЦСКА и антирекорд команды Ярцева.

Криштиану Роналду — 40 лет! У португальца феноменальная карьера, которая тесно связана и с нашей страной. «СЭ» вспоминает самые эпохальные приезды КриРо в Россию, где он впервые выиграл Лигу чемпионов и противостоял нашим грандам, а также сборной.

Трагедия Терри, победа в ЛЧ

Один из самых счастливых моментов в карьере Криштиану Роналду связан с Москвой.

21 мая 2008 года в «Лужниках» состоялся финал Лиги чемпионов: «Манчестер Юнайтед» одолел «Челси». Роналду мог стать как героем матча, так и его главным неудачником.

В середине первого тайма Браун сыграл на краю в «стенку» со Скоулзом и от угла штрафной набросил мяч точно на голову Криштиану Роналду, за которым недосмотрел Эссьен. Португалец высоко выпрыгнул и открыл счет.

— Надо писать, как потрясающе сыграл Криштиану Роналду, а не вешать всех собак на Эссьена, — посоветовал Алексей Березуцкий корреспонденту «СЭ». — Разве мог он в этом эпизоде что-то противопоставить португальцу? Вот смотрите: тот же Криштиану в очередном эпизоде снова перепрыгнул опекуна — на этот раз Баллака. Это мастерство форварда, а не ошибки обороны!

До перерыва Лэмпард сравнял — 1:1.

Второй тайм и дополнительное время голов зрителям не подарили. Все решилось в серии пенальти.

Подходя к 11-метровой отметке (он бил третьим), Роналду по-пижонски жевал жвачку. И не забил. Чех с ударом справился, а Лэмпард свою попытку реализовал — 3:2 в пользу лондонцев.

Терри, бивший пятым, имел отличный шанс поставить точку в этом противостоянии, но...

- Когда я шел к мячу, знал, что этот удар должен принести нам победу. То, что случилось потом, будет преследовать меня всю жизнь. Я не раз смотрел повтор. Все видели, что я поскользнулся, но до сих пор не могу в это поверить, — вспоминал тот эпизод англичанин.

Далее последовали точные выстрелы Андерсона, Калу и Гиггза. А вот Анелька не переиграл Ван дер Сара. 6:5 — победа Манчестера!

Когда все закончилось, Криштиану упал на газон и долго не мог подняться.

— Пенальти — всегда драма. А можно было бы и не доводить до лотереи: забей Тевес при счете 1:0, интрига бы умерла. Сейчас я на седьмом небе от счастья, у меня на шее, видите, медаль. А что не забил 11-метровый, так это бывает. Нет игроков, у которых всегда получается абсолютно все. Главное, я до конца верил, что удача от нас не отвернется, — подчеркнул португалец.

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«Ночной позор»

Португалец шесть раз встречался со сборной России. Одержал четыре победы, однажды проиграл при одной ничьей. Забил три гола, отдал два результативных паса. Пожалуй, уместно подробнее вспомнить три встречи.

13 октября 2004 года сборная России потерпела самое крупное поражение в своей истории. В Лиссабоне команда Георгия Ярцева была разгромлена португальцами во главе с Криштиану — 1:7.

Проблемы для России начались в середине первого тайма. Роналду, оказавшись на правом фланге, выполнил подачу на дальнюю штангу, где все забыли Паулету — 1:0. Через 13 минут португальцы шикарно разыграли угловой, и Криштиану, опередивший Сенникова, не промазал с линии вратарской.

Третий мяч оформил Деку, а уже в середине второго тайма Роналду оформил дубль: пальнул со средней дистанции, поразив правую от себя «девятку».

— И ведь Криштиану никого не обыгрывал. Он просто прошел от фланга. Сместился в центр, дошел до удобной позиции и пробил. Где наши собирались его встречать?! У линии штрафной?! Деку мы уже там встречали. Вы все видели, чем это закончилось в первом тайме... — недоумевал комментатор матча Виктор Гусев.

Российские СМИ дали тому поражению звонкое определение — «Ночной позор», по аналогии с фильмом Тимура Бекмамбетова.

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Смерть отца

Матч второго круга состоялся в Москве 7 сентября 2005 года. Нашу сборную уже тренировал Юрий Семин. Его подопечным удалось сдержать Роналду — 0:0. Впрочем, Криштиану мог и не выйти на поле «Лужников» в тот вечер. Буквально за день до игры от почечной недостаточности умер его отец.

Луиз Фелипе Сколари, тренировавший тогда «европейских бразильцев», впоследствии вспоминал, как ему пришлось сообщить ключевому игроку своей команду страшную весть:

«Было крайне тяжело. Когда мы узнали о смерти отца Роналду перед игрой с Россией, никто не представлял, как сообщить об этом Криштиану, никто не хотел. Тогда я сказал, что сам сделаю это, потому что потерял родителя несколькими годами ранее. Тот случай сблизил нас как друзей. На следующий день Роналду провел прекрасный матч и вернулся в Португалию. Он попросил меня не снимать его с игры: «Сегодня я не могу ничего сделать для отца, поэтому сыграю завтра и потом уеду».

В день матча газета A Bola, успевшая дать в номер грустную новость, вышла с портретом Роналду во всю первую полосу и огромным заголовком: «Португалия с тобой».

Криштиану действительно смотрелся неплохо и получил от нашего издания оценку 6,5. Однажды он был весьма близок к голу, но хозяев спас Акинфеев.

«Никто не знал, в каком душевном состоянии выйдет на поле Криштиану Роналду, узнавший накануне ночью о смерти отца, и не отразится ли это скорбное известие на моральном духе всей команды. Однако уже по первым минутам матча стало ясно, что он профессионал до мозга костей, полностью отдающийся игре и думающий только о ней», — писал корреспондент «СЭ».

— Криштиану Роналду оказался в тяжелой ситуации, причем такой, когда даже друзья мало чем могут помочь. Рад, что он проявил характер и показал себя настоящим профессионалом. У этого парня истинно чемпионский дух. Жаль не удалось подарить ему победу. Хотя, наверное, даже она его не утешила бы, — заметил после игры полузащитник гостей Луиш Фигу.

— Когда мне было семь лет, я поведал моему папе, что хочу иметь дом, как у Майкла Джексона, — вспоминал Роналду в одном из интервью. — И тогда он сказал мне, что мечты остаются мечтами, это привилегия богатых людей. Я вырос, и теперь моя мечта сбылась — жаль, что этого не видит мой отец».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гениальный пас Широкова, гол Кержакова

В отборочном цикле ЧМ-2014 сборная России попала в одну группу с португальцами и заняла первое место! 12 октября 2012 года в «Лужниках» команда Фабио Капелло взяла верх над Криштиану Роналду и компанией, а Александр Кержаков забил один из важнейших голов в своей карьере.

На 6-й минуте Файзулин отдал быструю передачу на Широкова, а тот в касание левой ногой вывел один на один с Патрисиу Кержакова. Ни Пепе, ни Бруну Алвеш не смогли догнать нападающего, который хладнокровно поразил португальские ворота. 1:0! До финального свистка счет так и не изменился.

— Гол получился эффектным, — заметили журналисты в разговоре с Кержаковым после игры.

— В этом заслуга моих партнеров. Комбинация вышла отличной — и пас Файзулина на Широкова, и передача Ромы на меня.

— Вы били просто на силу или именно туда, куда мяч и полетел?

— Думал, что вратарь пойдет в какой-то из углов. Поэтому постарался пробить именно так, как пробил.

Забив ранний гол, россияне сохранили счет до финального свистка. Португальцы имели преимущество, но ничего выжать из него не смогли. Криштиану провел довольно средний матч, редко угрожая нашим воротам.

— Как вам удалось сдержать Криштиану Роналду? — спросили Капелло на пресс-конференции.

— Мы старались встречать его как можно дальше от своих ворот. Кроме того, игроки атаковали его не в одиночку, а вдвоем. Он не должен был набирать скорость и смещаться в центр для нанесения ударов. У нас получилось, у Криштиану практически не было свободного пространства. Единственный голевой момент он имел во втором тайме. Мы не увидели привычного Роналду, и в этом заслуга сборной России.

Автор голевого паса Роман Широков в своем стиле отвечал на вопросы журналистов в смешанной зоне:

- Ну вы что, какая может быть победа на классе над португальцами?! Мы взяли верх благодаря командной игре. Действовали компактно, помогали друг другу.

— Голевой пас — повод для гордости?

— Я же не впервые в жизни такую передачу отдал.

— Роналду оказался не таким страшным, как его малевали.

— Так это вы его таким страшным сделали. По персоналиям никто сейчас не играет, и отдельно Роналду никто не опекал. Я — во время угловых? Нет, я спокойно играл в своей зоне. Точно не я.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Спасения Чепчугова

В Лиге чемпионов Роналду провел четыре матча против российских клубов. Три раза победил при одной ничьей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

В сезоне-2011/12 ЦСКА Леонида Слуцкого занял второе место в своей группе ЛЧ и вышел в плей-офф турнира. В 1/8 финала армейцам предстояло проверить свои силы на фоне «Реала».

В домашней встрече красно-синие сотворили сенсацию — 1:1! И это при том, что в воротах хозяев играл вечный сменщик Игоря Акинфеев (он восстанавливался после «крестов») Сергей Чепчугов.

На 17-й минуте встречи голкипер ЦСКА совершил двойной сейв, справившись со сложными ударами Игуаина и Хедиры (самое непосредственное участие в атаке принял Роналду). Однако вскоре Криштиану все-таки зажег свою фамилию на табло.

После навеса справа Фабиу Коэнтрау мяч, скользнув по голове Тошича, оказался в ногах у Криштиану Роналду, который из пределов штрафной четко пробил низом в дальний угол.

После перерыва мадридцы были ближе ко второму голу, чем москвичи к первому. Однако дважды блестяще сыграл Чепчугов! В одном из эпизодов он выиграл дуэль у Роналду, не позволив португальцу оформить дубль.

— Замечательно Сергей действовал в этом эпизоде. Не повалился, а сопровождал Роналду и в нужный момент накрыл удар, — восхищался экс-голкипер армейцев Андрей Новосадов. — И в целом он отыграл матч спокойно. Никуда особо не лез, всегда действовал по делу. В голе его вины нет. Мяч очень сложный, шел рядом с ногой — зачастую просто не успеваешь на такой удар среагировать.

Развязка, счастливая для наших болельщиков, наступила в компенсированное время. Дзагоев навесил в штрафную площадь, Василий Березуцкий головой переправил мяч на левый угол вратарской, откуда его брат Алексей головой же отпасовал вдоль линии вратарской на Вернблума. Шведский опорник, проводивший свой первый матч за ЦСКА, с ходу пробил точно в цель. 1:1!

— Опять то же самое! — заорал Роналду, ворвавшись в лужниковское подтрибунное помещение после финального свистка. Единственные его слова, произнесенные в Москве при репортерах, — но их хватило, чтобы понять шок звезды из-за упущенной победы.

— Ничьей с «Реалом» может быть довольна любая команда в мире — ну, может, кроме «Барселоны». Посчитайте трансферную стоимость его и наших игроков — и сразу все станет понятно, — заметил после игры президент ЦСКА Евгений Гинер.

— Новичками довольны?

— Вернблум, забив гол в таком матче, уже вернул деньги, потраченные на его трансфер.

Однако лучшим игроком признали не Понтуса, а Чепчугова.

— Считаю, по тому, как все складывалось, ничья — это успешный результат. Я до конца верил в положительный исход, и так оно и вышло. В концовке сумели добавить, надавить на «Реал», закрыть его на чужой половине поля. Поэтому и сравняли счет. Что касается Криштиану Роналду, то вблизи он оказался обычным человеком. Совсем не страшен. Теперь едем в Мадрид за победой, — делился впечатлениями от дебюта в ЛЧ голкипер армейцев.

Но в Мадриде что-то пошло не так. 1:4. Роналду оформил дубль.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ошибка Гильерме

В 2019 году, уже будучи игроком «Ювентуса», Роналду провел два матча против «Локомотива». Обе встречи закончились с одинаковым счетом — 2:1. В Москве Гильерме не справился с несложным ударом португальца со штрафного, выронил скользкий мяч, и Рэмси дослал его в сетку.

— Это была техническая ошибка, — признал Гильерме. — Я был очень уверенным, уже смотрел на Миранчука, чтобы начать атаку и забить, и забыл поймать мяч. Пересмотрел этот момент в повторе минимум 20 раз.

— Такое с ним произошло впервые, по-моему. Когда еще? А сколько раз он выручил? — вступился за своего вратаря Юрий Семин. — И еще вот какой момент. С какой скоростью мяч летит после ударов Роналду! Только выдающиеся вратари могут поймать!

Криштиану Роналду в матче против Ирана на ЧМ-2018. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат мира в России: вылетел одновременно с Месси

На ЧМ в России Португалия попала в одну группу с Испанией, Марокко и Ираном.

Криштиану в первой же матче — с испанцами (3:3) — оформил хет-трик. Отличился с пенальти, со штрафного и с игры. Причем его третий мяч (как раз со штрафного) спас команду от поражения.

«Счастлив, поскольку это моя лучшая игра на чемпионатах мира. Кроме того, я доволен командой», — форвард «Реала» был лаконичен.

Против Марокко именно точный удар Роналду головой принес португальцам победу — 1:0. Четыре гола в двух турах! Криштиану получил промежуточный статус лучшего игрока турнира.

Издание Record написало, что КриРо целенаправленно готовился к чемпионату мира в России. И весь сезон соблюдал определенный режим питания и тренировок.

«Роналду очень тщательно следит за диетой и тренировками. Он не только не прибавляет в весе, но и старается сбросить по килограмму каждый год, чтобы сохранить скорость. Поэтому португалец отказался от сахара и шоколада. В его меню входят хлеб грубого помола, фрукты, зелень, курица на гриле, коричневый рис, треска и другие продукты подобного типа. Еще Роналду следит за тем, чтобы не получать мышечных повреждений. Для этого у него тоже разработана система тренировок и отдыха. Так что совсем не случайно, что Криштиану сейчас лучший футболист чемпионата мира».

Правда, в третьей игре кряду форварду «Реала» отличиться не удалось. Португальцы упустили победу над Ираном и заняли второе место в группе — только потому, что забили на гол меньше, чем испанцы. В противном случае в 1/8 финала Россия встретилась бы с «европейскими бразильцами», а не с «красной фурией».

Эксперты сходились во мнении, что командная игра у португальцев хромает и их тащит вперед только один человек — Роналду. Но даже он оказался бессилен в плей-офф — против Уругвая — 1:2. В тот день на поле солировал Кавани, оформивший дубль. Форвард «ПСЖ», к слову, не доиграл встречу из-за травмы. И именно Криштиану помогал ему покинуть поле.

— Турнир прошел хорошо, я горжусь своим личным выступлением, — заявил Роналду после поражения. — Будущее в сборной? Еще найду время о нем поговорить. Сейчас не время. В любом случае Португалия продолжит быть одной из лучших сборных мира. У нас фантастический состав. Мы очень хотели победить, бились. И играли лучше соперника. Организация чемпионата мира меня приятно удивила. Турнир очень хорошо структурирован, много внимания уделяется вопросам безопасности.

Слабым утешением для Роналду стало то, что Месси тоже не преодолел барьер первого раунда плей-офф. Аргентина уступила будущему чемпиону Франции — 3:4.

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Роман с Ириной Шейк

Криштиану Роналду пять лет встречался с российской моделью Ириной Шейк — с 2010 по 2015 год. Они считались самой красивой парой планеты, а поклонники ждали новостей о скорой свадьбе.

«Мне пришлось за ней побегать. Она совсем не сразу поверила, что я хороший парень и достоин ее внимания. Мне в ней нравится все!» — говорил футболист. Модель перестраивала график работы в США, чтобы чаще выбираться из Нью-Йорка в Европу и посещать матчи португальца за «Реал».

Криштиану и Ирина сначала скрывали свои отношения, но после подтверждения стали охотно появляться на публике и принимали участие в совместных фотосессиях. Одной из таких стала достаточно откровенная съемка для испанской версии журнала Vogue.

Роналду познакомил Шейк с матерью Долорес Авейру и родственниками. Сообщения о скорой свадьбе появлялись с 2011 года. До церемонии дело так и не дошло — якобы мешал плотный график двух звезд, хотя окружение пары опровергало даже факт помолвки. О разрыве португальца и россиянки все догадались на церемонии вручения премии «Золотой мяч». Модель не посетила мероприятие, а футболист не упомянул ее в благодарственной речи.

Причины расставания назывались разные — в том числе о зацикленности Роналду или Шейк на своей карьере и нежелании заводить детей. Также говорили о прохладном отношении девушки к сыну Криштиану от суррогатной матери и слишком большом влиянии на футболиста его матери. Много лет спустя в таблоидах появлялись слова источника в окружения португальца о том, что тот жалеет о разладе с россиянкой по своей глупости.